«Это лично дело каждого, опускаться на колено или нет. Для того, чтобы любить свою страну, необязательно каждое утро петь гимн. Для того, чтобы выражать солидарность тем или иным движениям, важно, что происходит в душе, а не в колене. Кто-то плачет, кто-то руки к небу поднимает, а кто-то у себя в душе это переживает. Я не считаю, что это повод для дискуссий. Футболисты выходят в футболках «Нет расизму». Все всё понимают», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».