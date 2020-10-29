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23 октября

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Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

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1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
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1 из 1
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Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
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3 из 4
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Динамо М
Динамо М
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Сочи Сочи
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Зенит
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Рубин Рубин
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3 из 4
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Барселона
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Атлетик Б Атлетик Б
Севилья
Севилья
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РБ Лейпциг
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Фулхэм
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
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Урал
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Ростов
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Ахмат
Ахмат
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Уфа Уфа
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3 из 4
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Кадис
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Хетафе
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2 из 2
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Бёрнли
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«Боруссия» намерена подать жалобу на «Зенит» 

Soccer News и ещё 2 2 часа назад
«Боруссия» намерена подать жалобу на «Зенит»
Фото: Soccer News
Дортмундская "Боруссия" намерена обратиться в УЕФА с жалобой на "Зенит" по итогам игры второго тура групповой стадии ЛЧ (2:0).
По сведениям Westdeutsche Allgemeine Zeitung, руководство немецкого клуба считает, что на матче находились болельщики "Зенита", несмотря на запрет местных властей на присутствие фанатов на стадионе.
На стадионе могли находиться лишь делегации команд, журналисты, сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал. Однако в сети стали появляться фото фанатов "Зенита" со стадиона.
Отмечается, что на одном из фото мужчина в футболке с надписью "Music Hall" (фан-группа "Зенита" — прим. Soccernews.ru), находился в месте для прессы. На другом снимке видно, как четыре человека в капюшонах переносят флаг с надписью на русском языке.
В "Боруссии" уверены, что "Зенит" изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных болельщиков. Клуб проводит проверку, так как не несет ответственности за доступ посторонних лиц на игры еврокубков. Все аккредитации подтверждает УЕФА.
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Футбол , УЕФА , Зенит
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