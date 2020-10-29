«Тоттенхэм» проиграл «Антверпену» в Лиге Европы

Встреча, прошедшая в Антверпене, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

В параллельном матче австрийский ЛАСК победил болгарский «Лудогорец» со счётом 4:3.

В третьем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Лудогорцем», а «Антверпен» на своём поле примет ЛАСК.