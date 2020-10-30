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Зидан высказался о разногласиях футболистов «Реала» Винисиуса и Бензема 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Зидан высказался о разногласиях Винисиуса и Бензема
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о ситуации между нападающими команды Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.

«Я не думаю, что критика ударит по Винисиусу. В наше время много камер, больше, чем раньше, но все остается на поле. Так всегда было. Раньше я и сам так делал, и меня тоже критиковали», — цитирует специалиста AS.

Он отметил, что Винисиус ещё молод и у него есть будущее в «Реале». По мнению Зидана, бразилец хорошо работает и старается совершенствоваться.

«Самое главное, что вопрос уже улажен, игроки поговорили друг с другом. Все нормально», — добавил Зидан.

Бензема выразил недовольство игрой Винисиуса во время разговора с защитником «Реала» Ферланом Менди во время перерыва матча второго тура группового этапа с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2).
Ранее Зидан заявил, что «Реал» заслужил ничью с «Боруссией».
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