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Россия провалилась в рейтинге УЕФА из-за позора в Лиге чемпионов 

Sport24 и ещё 2 2 часа назад
Российские клубы кошмарно провели очередную еврокубковую неделю. «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» дружно проиграли «Баварии», «Челси» и «Боруссии». От полного провала Россию спас ЦСКА, сыгравший вничью с загребским «Динамо». Конечно, тоже не самый лучший результат, но хотя бы одно очко.
В итоге по итогам недели Россия получила всего одно очко, которое при делении на шесть команд, которые стартовали в этом евросезоне, дал 0,16 балла. Это ничтожно мало. Особенно на фоне успешного выступления Португалии, с которой мы имитируем борьбу за шестую строчку в рейтинге УЕФА.
Россию захотели оставить без Евро-2020 по футболу
У португальцев в еврокубках осталось три команды — «Порту» в Лиге чемпионов и «Бенфика» с «Брагой» в Лиге Европы. И все они на этот раз выиграли. В итоге шесть очков (в зачете рейтинга УЕФА победа приносит два очка) делим на пять команд, которые стартовали в евросезоне, и получаем 1,2 балла. То есть на балл больше, чем Россия.
Sport24
В итоге отставание от Португалии по итогам нынешнего сезона составляет уже 0,833 балла. А по итогу за пять лет мы проигрываем 5,733 балла (перед стартом сезона было 3,90). Отыграть такой отрыв в этом сезоне будет нереально. Если, конечно, «Зенит» с «Локомотивом» не сыграют в финале Лиги чемпионов, ЦСКА не выиграет Лигу Европы, а португальцы больше не наберут ни одного очка.
Но это еще полбеды. Снизу все активнее поджимают бельгийцы. Если по итогам прошлого сезона Россия опережала Бельгию на более чем комфортные 7,65 балла, то сейчас отставание сократилось до 2,9 балла.
Конечно, в этом сезоне Россия седьмую строчку вряд ли упустит. Но через год и она уже будет под вопросом. При условии, что наши команды продолжат терять очки в Европе.
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Комментарии 28
Футбол , Видео , УЕФА , Зенит , Локомотив , ЦСКА
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