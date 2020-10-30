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Итальянский журналист назвал Дзюбу «никаким» 

Газета.Ru 3 часа назад
Итальянский журналист назвал Дзюбу «никаким»
Фото: РИА Новости
Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага, пишущий о российском футболе, высказал свое мнение о проблемах петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов, передает «Евро-Футбол».
По словам журналиста, руководство «Зенита» совершило ошибку, думая, что нынешний состав способен бороться в Лиге чемпионов. Брага отмечает, что у петербургского клуба проблемы в нападении и ограниченный выбор в защите.

«Дзюба в последних матчах никакой, а Дриусси и Сутормин — не уровень Лиги чемпионов. Вендел, по-моему, хороший игрок, но на данный момент он уступает Витцелю. В полузащите ситуация у «Зенита» еще не такая ужасная, а для нападения можно было бы, например, оставить Кокорина, если сейчас даже у «Газпрома» мало денег», — сказал он.

Напомним, что в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» не набрал ни одного очка. Петербургский клуб дома проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:2) и в гостях — дортмундской «Боруссии» (0:2).
Ранее сообщалось, что «Зенит» не взял на работу бывшего футболиста команды.
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Футбол , Микаэль Брага , Газпром , Зенит , Евро-футбол.Ру
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