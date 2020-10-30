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Ткаченко рассказал о переходе Кокорина в "Спартак"

RT на русскомиещё 3
3 часа назад
Спортивный менеджер Герман Ткаченко рассказал о переходе футболиста сборной России Александра Кокорина в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Ткаченко рассказал о переходе Кокорина в "Спартак"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По словам менеджера, «Спартак» — единственный клуб, который готов был заплатить такие деньги и взять Кокорина. Ткаченко отмечает, что у московского клуба не было никакой конкуренции в борьбе за футболиста.
«Других предложений на рынке не было вообще. «Динамо» сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локомотив», когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался
В «Зенит» был четко спущен тезис: этого игрока с уголовным прошлым в команде быть не должно», — добавил он.
Ранее Ткаченко рассказал о переходе Кокорина в «Спартак».
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