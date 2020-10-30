«Спартак» потребовал извинений за шутку «Матч ТВ»

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе "Коммент шоу", в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства МАТЧа с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — заявил Фетисов.