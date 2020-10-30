«Спартак» потребовал извинений за шутку «Матч ТВ»

Московский футбольный клуб «Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского о главном тренере команды Доменико Тедеско в программе «Коммент. Шоу» в YouTube. Об этом рассказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, слова которого в своем в Telegram-канале приводит журналист Василий Конов.
«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе "Коммент шоу", в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства МАТЧа с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — заявил Фетисов.
В программе «Коммент. Шоу» также участвовали комментаторы Нобель Арустамян, Роман Гутцайт и Константин Генич, а также бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит (полузащитника клуба Зелимхана) Бакаева».