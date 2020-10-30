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Известный футболист покончил с собой

Вероника Полынина
2 часа назад
Корейский футболист Ким Нам Чун найден мертвым в Сеуле, сообщает transfermarkt.de.
Известный футболист покончил с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тело футболиста «Сеула» было обнаружено в четверг на парковке у офисного здания. Полиция не обнаружила следов преступления и предполагает, что спортсмен покончил с собой.
Накануне Ким Нам Чун тренировался с командой.
Пресс-служба ФК "Сеул"
Футболист защищал цвета «Сеула» с 2013 года. На протяжении двух сезонов в 2017-2018 годах выступал за клуб «Сангжу Санму», что было связано с обязанностью нести воинскую службу. Ранее в этом году он продлил свой контракт на три сезона.
В сезоне-2019/2020 защитник сыграл в 25 матчах, получил пять желтых и одну красную карточку. ФК «Сеул» завершит сезон в субботу матчем с «Инчхон Юнайтед» на домашней арене. «Сеулу» удалось избежать вылета из первой лиги - сейчас они занимают восьмое место из 12 клубов с 29 очками при восьми победах, пяти ничьих и 13 поражениях.
Как писал «Рамблер», в 2019 году канадский хоккеист, серебряный призер Олимпийских игр Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством.
Футбол,Грег Джонсон,
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