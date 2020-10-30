Комментаторы извинились за шутку про Тедеско

Представители YouTube-канала «Коммент. Шоу» в Instagram извинились перед главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
Ранее стало известно, что «Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанцева в адрес Тедеско. Также в шоу принимали участие Константин Генич, Нобель Арустамян и Роман Гутцайт.
«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент. Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — говорится в сообщении.