Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о замене двух арбитров на матчах предстоящего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Помощником видеоассистента рефери на матче "Спартак" — "Ростов" вместо Алексея Стипиди будет Игорь Демешко.
Также из-за сомнительного теста на коронавирус Андрей Гурбанов уступил место лайнсмена Дмитрию Березневу на игре "Ротора" и ЦСКА. В настоящее время в турнирной таблице РПЛ с 27 очками после 12 туров лидирует "Спартак". Ранее сообщалось, что "Спартак" не оценил шутку комментатора "Матч ТВ" Дениса Казанского про главного тренера Доменико Тедеско и потребовал принести публичные извинения.