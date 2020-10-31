Роналду выздоровел

Роналду предстоит сдать еще один тест на коронавирус перед игрой со «Специей»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который излечился от коронавируса, должен будет сдать очередной тест. Об этом в твиттере сообщил журналист Ромео Агрести.

Накануне стало известно, что тест на коронавирус показал отрицательный результат. 35-летний футболист не будет находиться на самоизоляции, но, чтобы сыграть против «Специи» ему предстоит сдать еще один тест. Пока Роналду предстоит тренироваться индивидуально.

Согласно правилам в Италии, для участия в матче футболист после положительного результата нужно сдать два негативных теста подряд.

Матч «Специя» — «Ювентус» состоится 1 ноября. Начало — в 17:00 мск.