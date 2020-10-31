«Барселона» оказалась на грани банкротства

«Барселона» может быть объявлена банкротом, если к концу следующей неделе каталонский клуб не договорится с игроками о сокращении зарплат, сообщает AS со ссылкой на RAC1.

«Барселоне» необходимо достичь соглашения с футболистами о снижении зарплат на 30% к 5 ноября. В противном случае клуб рискует быть объявленным банкротом в январе. Речь идет о сокращении зарплатной ведомости на €190 млн Переговоры начались в пятницу со встречи адвокатов сине-гранатовых и игроков.

Известно, что «Барселона» испытывает серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.