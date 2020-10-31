Азия и Океания: куда уйдет Смолов

Положение Федора Смолова в московском «Локомотиве» после возвращения из «Сельты» оказалось не таким, как он мог предполагать.

«Железнодорожники», отдавая форварда в аренду испанскому клубу прошлой зимой, вряд ли рассчитывали, что Смолов снова будет играть за команду. Всю картину россиянину в Галисии испортила пандемия: сыграв несколько матчей и забив мяч в ворота мадридского «Реала» , Ла Лига ушла на вынужденный перерыв. Когда спустя три месяца чемпионат возобновился, то и у «Сельты», и у Смолова все пошло по нисходящей. В последующих турах нападающий записал в свой актив еще один гол — в матче с «Барселоной» — и больше результативными действиями не отмечался. При этом не исключалось, что «кельты» все же выкупят контракт игрока, если выполнят задачу на сезон, сохранив место в элитном дивизионе Испании. Так оно и получилось, но денег на Смолова «Сельта» не нашла.

После аренды 30-летний футболист присоединился к «Локомотиву». К тому моменту красно-зеленые уже были настроены расстаться со Смоловым, и ходили слухи, что нападающий ведет переговоры с турецким «Фенербахче», но сделка так и не состоялась. Также арендовать игрока хотела испанская «Уэска», но «Локо» был согласен только на продажу.

В конечном итоге Смолов остался в «Локо». В нынешнем сезоне игрок провел 13 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Журналист Илья Казаков , ссылаясь на агента Смолова Германа Ткаченко , рассказал, что футболист планирует свое будущее после того, как у него закончится контракт с «железнодорожниками» — это произойдет летом 2022 года, и продлевать его стороны, судя по всему, не будут. Как написал Казаков, в чисто приоритетных вариантов для Смолова входят такие непопулярные лиги, как: Азия, Океания и Северная Америка.

«Летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с «Локомотивом» уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия», — написал Казаков.

По словам журналиста, возможность у форварда уехать в один из этих чемпионатов уже была в прошедшее межсезонье, но «Локо» настаивал только на продаже и не принимал предложения аренды. Кроме прочего, в случае этого развития событий — переезда в одну из вышеназванных лиг — Смолову наверняка придется пойти на понижение зарплаты. В «Локомотиве» он получает €3 млн в год.

«Сейчас «Нью-Йорк Ред Буллз» предлагал Федору аренду с зарплатой $1,5 млн «Локо» не отдал. Просто для сравнения: в чемпионе Австралии «Сиднее» максимальная зарплата 600-800 тысяч австралийских долларов (10 к 7 американским). Это грязными. –35% налог. Клуб дает машину и два билета бизнес-классом. Если не «Сидней», то «Мельбурн», «Харт». Но порядок цен похожий. В Австралии есть возможность брать звезд в статусе marqee player. Статус дает право клубу платить зарплату игроку вне существующего потолка выплат. Но в этом качестве приезжали Алессандро Дель Пьеро и Робби Фаулер. Еще любопытная деталь — в австралийской лиге нет комиссионных выплат агентам. Но это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте. Если получится — а уже объявлена цель — будет очень интересно. Никто из заметных игроков так в России карьеру не заканчивал», — добавил Казаков.

Позднее в прессе выступил сам Ткаченко. В интервью «СЭ» он объяснил, что остаться в «Сельте» Смолову помешал тот факт, что галисийцам было не по силам дать игроку требуемую зарплату вдобавок к €6 млн компенсации «Локомотиву». Также агент подтвердил, что летом действительно велись переговоры об отъезде футболиста из России, однако все решилось само собой, когда новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич выразил заинтересованность в услугах Смолова.