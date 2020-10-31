Азия и Океания: куда уйдет Смолов

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Матч-центр
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
1 3
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 3
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Унион
Унион
1 1
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Герта Герта
Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
3 1
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
0 1
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
0 1
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
5 1
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
3 1
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
3 1
Арсенал Арсенал
Ахмат
Ахмат
16:30
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
16:30
Ростов Ростов
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
0 0
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
17:30
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Майнц Майнц
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
12:00
Урал Урал
Химки
Химки
14:00
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
16:30
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
16:00
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Байер Байер
Герта
Герта
20:00
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:00
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
23:00
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
19:00
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
18:15
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
20:30
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
20:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед

Азия и Океания: куда Смолов уйдет из «Локомотива» 

Газета.Ru и ещё 1 31 минуту назад
Азия и Океания: куда уйдет Смолов
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в не самой популярной лиге — после окончания контракта с "Локомотивом" футболист намерен поиграть в США, Австралии или Азии.
Положение Федора Смолова в московском «Локомотиве» после возвращения из «Сельты» оказалось не таким, как он мог предполагать.
«Железнодорожники», отдавая форварда в аренду испанскому клубу прошлой зимой, вряд ли рассчитывали, что Смолов снова будет играть за команду. Всю картину россиянину в Галисии испортила пандемия: сыграв несколько матчей и забив мяч в ворота мадридского «Реала», Ла Лига ушла на вынужденный перерыв. Когда спустя три месяца чемпионат возобновился, то и у «Сельты», и у Смолова все пошло по нисходящей. В последующих турах нападающий записал в свой актив еще один гол — в матче с «Барселоной» — и больше результативными действиями не отмечался. При этом не исключалось, что «кельты» все же выкупят контракт игрока, если выполнят задачу на сезон, сохранив место в элитном дивизионе Испании. Так оно и получилось, но денег на Смолова «Сельта» не нашла.
После аренды 30-летний футболист присоединился к «Локомотиву». К тому моменту красно-зеленые уже были настроены расстаться со Смоловым, и ходили слухи, что нападающий ведет переговоры с турецким «Фенербахче», но сделка так и не состоялась. Также арендовать игрока хотела испанская «Уэска», но «Локо» был согласен только на продажу.
В конечном итоге Смолов остался в «Локо». В нынешнем сезоне игрок провел 13 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Журналист Илья Казаков, ссылаясь на агента Смолова Германа Ткаченко, рассказал, что футболист планирует свое будущее после того, как у него закончится контракт с «железнодорожниками» — это произойдет летом 2022 года, и продлевать его стороны, судя по всему, не будут. Как написал Казаков, в чисто приоритетных вариантов для Смолова входят такие непопулярные лиги, как: Азия, Океания и Северная Америка.

«Летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с «Локомотивом» уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия», — написал Казаков.

По словам журналиста, возможность у форварда уехать в один из этих чемпионатов уже была в прошедшее межсезонье, но «Локо» настаивал только на продаже и не принимал предложения аренды. Кроме прочего, в случае этого развития событий — переезда в одну из вышеназванных лиг — Смолову наверняка придется пойти на понижение зарплаты. В «Локомотиве» он получает €3 млн в год.

«Сейчас «Нью-Йорк Ред Буллз» предлагал Федору аренду с зарплатой $1,5 млн «Локо» не отдал. Просто для сравнения: в чемпионе Австралии «Сиднее» максимальная зарплата 600-800 тысяч австралийских долларов (10 к 7 американским). Это грязными. –35% налог. Клуб дает машину и два билета бизнес-классом. Если не «Сидней», то «Мельбурн», «Харт». Но порядок цен похожий. В Австралии есть возможность брать звезд в статусе marqee player. Статус дает право клубу платить зарплату игроку вне существующего потолка выплат. Но в этом качестве приезжали Алессандро Дель Пьеро и Робби Фаулер. Еще любопытная деталь — в австралийской лиге нет комиссионных выплат агентам. Но это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте. Если получится — а уже объявлена цель — будет очень интересно. Никто из заметных игроков так в России карьеру не заканчивал», — добавил Казаков.

Позднее в прессе выступил сам Ткаченко. В интервью «СЭ» он объяснил, что остаться в «Сельте» Смолову помешал тот факт, что галисийцам было не по силам дать игроку требуемую зарплату вдобавок к €6 млн компенсации «Локомотиву». Также агент подтвердил, что летом действительно велись переговоры об отъезде футболиста из России, однако все решилось само собой, когда новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич выразил заинтересованность в услугах Смолова.

«У него еще два года контракта с «Локомотивом». Основные мысли здесь, со следующего лета мы начнем готовить варианты, чтобы по окончании контракта попробовать перейти в страны и чемпионаты, которые не очень очевидны для российского футболиста. Будут нужны новые впечатления, новые футбольные вызовы», — сообщил Ткаченко.

Видео дня. Правительство России одобрило налоговый вычет за занятия спортом
Газета.Ru: последние новости
Неймар настроен продлить контракт с "ПСЖ" без изменения зарплаты Неймар настроен продлить контракт с "ПСЖ" без изменения зарплаты Врач высмеял Роналду за критику тестов на коронавирус Врач высмеял Роналду за критику тестов на коронавирус Избивший судью сотрудник "Ахмата" отстранен от футбола на три года Избивший судью сотрудник "Ахмата" отстранен от футбола на три года
Комментарии
Футбол , Статьи , Герман Ткаченко , Марко Николич , Алессандро дель Пьеро , Робби Фаулер , Илья Казаков , Федор Смолов , Реал , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Миссия невыполнима
00:30
Миссия невыполнима
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение