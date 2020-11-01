Кокорина и Мамаева заметили в одном авто 

Форвард «Спартака» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вместе покинули «Арену-Открытие» после игры этих команд. Спортсмены уехали со стадиона на одном автомобиле. Кадры этой сцены опубликовал канал «Футбольный Биги».
Два года назад Кокорин и Мамаев после матча вместе отправились в Москву. После вечеринки в ночном клубе они подрались с водителем Виталием Соловчуком и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. В итоге оба спортсмена отправились в колонию за хулиганство и побои.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Кокорин рассказал, что ждёт Ефремова в тюрьме.