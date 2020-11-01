Легендарный комментатор лишился работы из-за «бананов» 

Израильский футбольный комментатор Шломо Шарф отстранен от работы после скандала в прямом эфире. Он послал темнокожего футболиста на родину «есть бананы».
Высказывание Шарафа прозвучало в прямом эфире матча «Хапоэль» — «Маккаби.
Шараф общался с другим комментатором и в сердцах высказался о темнокожем футболисте Абдиэле Молинара, допустившем ошибку.
Эпизод с диалог опубликовали в твиттере.
— Я бы отправил его домой, эгоиста.
— Он родом из Панамы.
— Отпустить его в Панаму, пусть бананы там ест.
После этого Шарфа отстранили от эфира на канале „Спорт 5“ на неопределённый срок.
Клубе „Маккаби“, за который играет панамец, пообещал подать на комментатора в суд за расизм.
Сам комментатор оправдался тем, что у него и в мыслях не было прибегать к расистским оскорблениям. При этом у него нашлось достаточно сторонников. Они считают, что только расистам может казаться обидным упоминание о бананах.
Шарф — известный футболист и тренер. Родился на Алтае, в 1949 году его семья эмигрировала в Палестину. Он тренировал „Маккаби“ из Хайфы, выиграл три чемпионата Израиля. Руководил сборной Израиля в 1992—1999 годах. Сейчас работает журналистом, комментирует матчи на Sport 5.
Шломо не первый раз отличается острыми высказываниями, колкостями и даже оскорблениями. Он называл итальянских прокуроров „идиотами“ за проверки договорных матчей, и предложил сборной России „сидеть дома“, когда она проиграла Израилю.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что умер бывший футболист сборной Литвы и „Рейнджерс“.