Легендарный комментатор лишился работы из-за «бананов» 

Израильский футбольный комментатор Шломо Шарф отстранен от работы после скандала в прямом эфире. Он послал темнокожего футболиста на родину «есть бананы».

Высказывание Шарафа прозвучало в прямом эфире матча «Хапоэль» — «Маккаби.

Шараф общался с другим комментатором и в сердцах высказался о темнокожем футболисте Абдиэле Молинара, допустившем ошибку.

— Я бы отправил его домой, эгоиста.

— Он родом из Панамы.

— Отпустить его в Панаму, пусть бананы там ест.

После этого Шарфа отстранили от эфира на канале „Спорт 5“ на неопределённый срок.

Клубе „Маккаби“, за который играет панамец, пообещал подать на комментатора в суд за расизм.

Сам комментатор оправдался тем, что у него и в мыслях не было прибегать к расистским оскорблениям. При этом у него нашлось достаточно сторонников. Они считают, что только расистам может казаться обидным упоминание о бананах.

Шарф — известный футболист и тренер. Родился на Алтае, в 1949 году его семья эмигрировала в Палестину. Он тренировал „Маккаби“ из Хайфы, выиграл три чемпионата Израиля. Руководил сборной Израиля в 1992—1999 годах. Сейчас работает журналистом, комментирует матчи на Sport 5.

Шломо не первый раз отличается острыми высказываниями, колкостями и даже оскорблениями. Он называл итальянских прокуроров „идиотами“ за проверки договорных матчей, и предложил сборной России „сидеть дома“, когда она проиграла Израилю.

Ранее „Рамблер“ сообщал, что умер бывший футболист сборной Литвы и „Рейнджерс“.