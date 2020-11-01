Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оценил свою игру после возвращения из самоизоляции. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, находясь на карантине, он не испытывал никаких симптомов заражения коронавирусной инфекцией, поэтому чувствовал себя нормально и готовился вернуться на поле. 35-летний форвард остался доволен дублем в ворота "Специи" и обрадовался возвращению после длительного перерыва.

Ранее сообщалось, что в очередном матче шестого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" разгромил "Специю".