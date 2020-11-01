Роналду оценил свою игру после возвращения из самоизоляции 

Матч-центр
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Матч-центр
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
3 1
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
0 1
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
0 1
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
5 1
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
3 1
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
3 1
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
0 1
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
2 0
Краснодар Краснодар
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 1
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
1 3
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
3 1
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
1 2
Бавария Бавария
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 3
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Урал Урал
Химки
Химки
0 2
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
0 1
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
3 1
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
1 4
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
23:00
Хетафе Хетафе
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 4
Байер Байер
Герта
Герта
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
3 4
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Сочи
Сочи
19:00
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
23:00
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
19:00
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
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Уэска
Уэска
16:00
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
18:15
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
20:30
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
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Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Унион
Унион
17:30
Арминия Арминия
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Эвертон
Эвертон
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
20:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Химки
Химки
14:00
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
Зенит
Зенит
19:00
Краснодар Краснодар
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Гранада Гранада
Леванте
Леванте
20:30
Алавес Алавес
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
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Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
20:00
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
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Роналду оценил свою игру после возвращения из самоизоляции 

Газета.Ru 1 час назад
Роналду оценил свою игру после возвращения из самоизоляции
Фото: EPA
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оценил свою игру после возвращения из самоизоляции. Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, находясь на карантине, он не испытывал никаких симптомов заражения коронавирусной инфекцией, поэтому чувствовал себя нормально и готовился вернуться на поле. 35-летний форвард остался доволен дублем в ворота "Специи" и обрадовался возвращению после длительного перерыва.
Ранее сообщалось, что в очередном матче шестого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" разгромил "Специю".
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