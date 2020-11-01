Аршавин сравнил скамейку ЦСКА и «Зенита» 

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин сравнил обойму московского ЦСКА и петербургского "Зенита". Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, из-за более глубокой скамейки у команды Виктора Гончаренко их шансы на успех можно оценить выше, чем у действующих чемпионов страны.
"У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У "Локомотива", например, такой возможности нет. "Зенит" в минувшем туре выглядел уставшим. Красно-синие могут заменить пять человек, а у "Зенита" в таком случае будет просадка по уровню игроков", — сказал Аршавин.
Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев прокомментировал победу московского ЦСКА над волгоградским "Ротором".