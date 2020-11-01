Аршавин сравнил скамейку ЦСКА и «Зенита» 

"У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У "Локомотива", например, такой возможности нет. "Зенит" в минувшем туре выглядел уставшим. Красно-синие могут заменить пять человек, а у "Зенита" в таком случае будет просадка по уровню игроков", — сказал Аршавин.