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Лукаку из-за травмы пропустит матч с «Реалом»

Спорт-Экспресс
1 час назад
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч Лиги чемпионов против «Реала», сообщает Corriere dello Sport. Встреча пройдет 3 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 мск.
Лукаку пропустит матч с «Реалом»
Фото: ReutersReuters
По сведениям источника, 27-летний бельгиец получил травму приводящей мышцы левого бедра, из-за чего пропустил матч серии А против «Пармы» (2:2).
В текущем сезоне Лукаку провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
Футбол,Реал,
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