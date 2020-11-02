Лукаку пропустит матч с «Реалом»

По сведениям источника, 27-летний бельгиец получил травму приводящей мышцы левого бедра, из-за чего пропустил матч серии А против «Пармы» (2:2).

В текущем сезоне Лукаку провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов.