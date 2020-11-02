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«Сердце остановилось прямо на вокзале». Как в 42 года оборвалась жизнь чемпиона СССР из «Зенита» Алексея Степанова

Sport24
58 минут назад
Печальная история.
В перерыве финального матча чемпионата мира 2002 году между сборными Бразилии и Германии в офисе главного тренера клуба «Тюмень» Николая Воробьева, чемпиона СССР 1984 года в составе «Зенита», раздался телефонный звонок. Он подумал, что звонит кто-то, чтобы обсудить перипетии финального матча. Но администратор команды «Тюмень» срывающимся голосом сообщил, что только что на вокзале Екатеринбурга скоропостижно скончался президент «Тюмени», Алексей Степанов, легенда «Зенита», чемпион страны в большом футболе и в «мини» — в составе московской «Дины», первый капитан сборной России в этом виде спорта. Воробьев сначала не поверил, но слова администратора не оставляли вариантов: «Только что из Екатеринбурга мне позвонил наш водитель. У Алексея Николаевича остановилось сердце. Прямо на вокзале. Ничего не могли поделать. Беда-то какая »
Степанову было всего 42.

По поводу смерти Степанова выдвигали и криминальную версию. За деньги в Тюмени шла большая борьба

Версий вокруг трагедии было немало. Выдвигали в том числе криминальную. В Тюмени была не только футбольная команда, были коллективы лыжников, биатлонистов. Бюджетных денег на всех не хватало, за них шла ожесточенная борьба. Да и «кровавые девяностые» еще были в памяти. Но это сейчас могут устроить покушение так, что непонятно, кто за ним и каким орудием злоумышленник пользуется.
Тогда все оказалось банальнее. У Алексея Степанова оторвался тромб. Смерть была почти мгновенной. Конечно, окажись в руках очевидцев трагедии дефибриллятор или еще какие-то средства реанимации, сердце известного футболиста, может, удалось бы «запустить». Но от момента его остановки до прибытия на место события медиков прошло слишком много времени. В этих обстоятельствах.
Алексей Степанов, Леха — для тех, кто играл в «Зените» восьмидесятых — часто попадал в какие-то странные истории. То с забора упадет в Ташкенте, где зенитовцы хотели освежиться в арыке и придет на ближайшую тренировку с перебинтованной головой. То поддастся на уговоры параспихолога и выйдет на сцену, чтобы быть наглядным пособием. Было и такое. Какой-то гипнотизер во время выступления, что стало входить в моду в эпоху перестройки, позвал желающих на сцену, Степанов вышел и делал все, что говорил ему маг. «Летал» по сцене. Ел лимон, не морщась. Снимал пиджак. Идеальный пациент.
Друзья у него спрашивали:
— Слушай, ты, правда, ничего не чувствовал? Или придуривался?— Да я просто спал, — отвечал Степанов. — Ничего не помню.
ФК «Тюмень» — это была вторая по счету вторая лига в его карьере. Еще до перехода в «Зенит», в конце семидесятых, Алексей Степанов (воспитанник питерского футбола, выступавший за ленинградское «Динамо») играл за «Каршистрой», команду из Узбекской ССР, выступавшую во второй лиги чемпионата СССР. Там работали петербургские тренеры, они пригласили в команду футболистов из города на Неве — Сергея Веденеева, Алексея Степанова, Бориса Рапопорта, известного тогда вратаря, будущего тренера «Зенита».
— Конечно, помню то время. Я уже заканчивал карьеру, а молодые ребята начинали, — говорит Рапопорт. — Для Леши это была очень полезная командировка. Он там возмужал, окреп, получил опыт игр во второй лиге. А это был сильный турнир. Но все равно, если бы мне сказали тогда, что Степа добьется больших успехов в футболе, не поверил бы. Он был очень «сырой». В Питере его признали бесперспективным. Все компенсировал своих бойцовским характером, «выжимал» из себя!
В 1979 году Степанова пригласили на соревнование «Переправа», в котором играли молодежные сборные союзных республик и городов. Мощнейший турнир, «высвечивал» все таланты. Победу на нем одержала сборная Ленинграда, Алексей был капитаном той команды. И так проявил себя в защите, что его пригласили в «Зенит», который тренировал Юрий Морозов.

Однажды Степанова при всех прокатил на спине Павел Садырин. Все из-за гола, забитого с 30-ти метров

Многие отказывали Степанову в большом таланте. И когда он выиграл в составе «Зенита» бронзовые (1980-й), золотые медали чемпионата СССР (1984-й). Говорили: нескладный, высокий, долговязый. Это да. Но у защитника был неукротимый характер. Он за счет него в футболе пробивался. Владимир Казаченок, знаменитый ленинградский бомбардир, говорил про игроков «Зенита» золотой поры так:
— Там двое прыгнули выше головы. Миша Бирюков, вратарь, реализовал себя в футболе на сто процентов и Леша Степанов, центральный защитник — тот вообще на 200! А остальные, куда более талантливые, — на 40-50.
Еще, наверное, сказалось то, что защищались в те годы не в линию, как сейчас, — а с последним защитником. Сначала в «Зените» Степанова страховал Владимир Голубев, позже — Владимир Долгополов, Геннадий Тимофеев. Степанов был типичный стоппер. Всегда в гуще борьбы, на переднем рубеже обороны, расцарапанный, взлохмаченный, вся форма грязная. Он в восьмидесятых был одним из символов «Зенита». Немного молчаливый, себе на уме, но надежный.
— Леша рос без отца, — рассказал Сергей Веденеев, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита». — Мама их тащила, еще сестра была. У него сильна мотивация была, то, чего сейчас нет у ребят. За счет нее вырос. Им двигала материальная неустроенность. Данных для высшей лиги у Степанова не было. Игру не читал. Всего добился через труд. Путем самоотдачи, борьбы, желтых, красных карточек. Рост высокий помогал. Персональщик был хороший. Резкий, жесткий, неуступчивый.
Мы в одном номере жили. Он в команде был единственный «жаворонок». В 10 вечера у него веки слипались. Ничего поделать с собой не мог, засыпал. Зато рано вставал. Меня потом приучил. Встанет, все уберет. Кофе. Зарядка.
— У него была интересная манера бега, семенил на длинных ногах, руками смешно размахивал. Про него говорили: «Ты, Степа, бегаешь, как заяц на барабане играет», — рассказывает петербургский спортивный журналист и писатель Константин Осипов. Он знает Степанова лучше других, потому что написал про него книгу. Она готовится к печати. Условное название: «Высокий блондин с синей стрелкой». — Его ласково называли и «деревяха», и «Бимон». Почему «Бимон»? В те времена был очень популярен американский прыгун Боб Бимон. А Степанов никак не мог сдать норматив по прыжкам в длину в Институте физкультуры Лесгафта, к которому были «приписаны» игроки «Зенита». Так ему Борис Чухлов, его друг, кричит: «Ну давай, Бимон! Долго команда ждать тебя будет?»
Павел Садырин в шутку «задирал» Степанова. Говорил, мол, что ты все бьешь издали? Хоть раз в створ попади. Я тебя тогда на спине при всех прокачу. И в матче чемпионата СССР 1986 года Степа «зарядил» с 30 метров в СКК имени В. И. Ленина в ворота «Днепра». Садырину пришлось выполнять обещание. В итоге Степанов за десять лет забил за «Зенит» не так мало для защитника — 13 голов. Был лидером команды, комсоргом.

Степанов жаловался на сердце. Но на предложение обследоваться отвечал: «потом»

Еще больше Садырин удивился, когда увидел Степанова на площадке для мини-футбола. В начале девяностых эта игра набирала популярность в России. Степанов играл за московский клуб «Дина», как и другой зенитовец Борис Чухлов. Они единственные, кто выиграл чемпионские титулы и в большом футболе, и в маленьком. Так вот Садырин удивлялся: как, мол, такая «каряга», как Степанов, освоился на маленькой площадке, стал одним из лучших игроков страны.
— А все по той же причине — характер! — уверен Константин Осипов. — Там был случай, устроили какой-то то матч по случаю августовского путча. Степанов только пришел в «Дину». Ему как дали локтем! Кровью залило весь паркет. Охи, вздохи Официальные лица говорят: извините, дескать, у нас если такая травма, сразу замена, на лечение к доктору. Вдруг через несколько смотрят: Степанов возвращается из раздевалки с перебинтованной головой, кровь сочится, готов играть! Еще он хорошо усвоил главный принцип мини-футбола: получил — отдал. Не надо ничего выдумывать.
В составе «Дины» Степа стал трехкратным чемпионом СНГ и России, играл за сборную страны, был ее первым капитаном.
После футбола, нужно было заниматься чем-то другим. Он попробовал себя в роли спортивного директора «Зенита», когда команду в 2001-м тренировал Юрий Морозов. Но недолго. Не так просто было работать под началом Виталия Мутко.
У Степанова были знакомства в Тюмени. Туда он часто ездил играть в составе ветеранских команд. В начале нулевых не без участия Сергея Собянина, тогда губернатора Тюменской области, Алексей был приглашен на пост президента футбольного клуба «Тюмень», выступавшего во второй лиге чемпионата России. Рассчитывали на то, что он вдохнет в него новую жизнь, вытащит из омута «договорных» матчей. Но не рассчитали. Денег на «Тюмень» местная Дума выделяла мало, за них еще дрались представители зимних видов спорта. Спонсоров привлечь не удалось. И в 2003 году команда «Тюмень» была расформирована.
Степанов до этого дня не дожил. Говорят, у него произошли изменения на личном фронте. В тот роковой день, 30 июня 2002 года, он провожал на поезд в Екатеринбурге женщину. То ли пробежался с чемоданами, то ли нагнулся за ними — в общем, случилось то, что случилось. Близкие рассказывают, что Алексей и раньше жаловался на сердце. Все-таки большой спорт здоровья не прибавляет. На предложение обследоваться отвечал: «Потом, потом»
Прощались с Алексеем Степановым, чемпионом СССР, СНГ и России, на «Петровском». Было очень много болельщиков «Зенита». Вспоминали, говорили. Потом стали подталкивать к микрофону Михаила Бирюкова, друга Степанова, вратаря «Зенита», которого Степа чаще других защищал от атак соперника, прерывая навесы и принимая на себя мячи.
— Иди, Михей, скажи что-нибудь!— А что я скажу, — говорит Михей, — слезы душат
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