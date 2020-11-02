Печальная история.

В перерыве финального матча чемпионата мира 2002 году между сборными Бразилии и Германии в офисе главного тренера клуба «Тюмень» Николая Воробьева , чемпиона СССР 1984 года в составе «Зенита» , раздался телефонный звонок. Он подумал, что звонит кто-то, чтобы обсудить перипетии финального матча. Но администратор команды «Тюмень» срывающимся голосом сообщил, что только что на вокзале Екатеринбурга скоропостижно скончался президент «Тюмени», Алексей Степанов , легенда «Зенита», чемпион страны в большом футболе и в «мини» — в составе московской «Дины», первый капитан сборной России в этом виде спорта. Воробьев сначала не поверил, но слова администратора не оставляли вариантов: «Только что из Екатеринбурга мне позвонил наш водитель. У Алексея Николаевича остановилось сердце. Прямо на вокзале. Ничего не могли поделать. Беда-то какая »

Степанову было всего 42.

По поводу смерти Степанова выдвигали и криминальную версию. За деньги в Тюмени шла большая борьба

Версий вокруг трагедии было немало. Выдвигали в том числе криминальную. В Тюмени была не только футбольная команда, были коллективы лыжников, биатлонистов. Бюджетных денег на всех не хватало, за них шла ожесточенная борьба. Да и «кровавые девяностые» еще были в памяти. Но это сейчас могут устроить покушение так, что непонятно, кто за ним и каким орудием злоумышленник пользуется.

Тогда все оказалось банальнее. У Алексея Степанова оторвался тромб. Смерть была почти мгновенной. Конечно, окажись в руках очевидцев трагедии дефибриллятор или еще какие-то средства реанимации, сердце известного футболиста, может, удалось бы «запустить». Но от момента его остановки до прибытия на место события медиков прошло слишком много времени. В этих обстоятельствах.

Алексей Степанов, Леха — для тех, кто играл в «Зените» восьмидесятых — часто попадал в какие-то странные истории. То с забора упадет в Ташкенте, где зенитовцы хотели освежиться в арыке и придет на ближайшую тренировку с перебинтованной головой. То поддастся на уговоры параспихолога и выйдет на сцену, чтобы быть наглядным пособием. Было и такое. Какой-то гипнотизер во время выступления, что стало входить в моду в эпоху перестройки, позвал желающих на сцену, Степанов вышел и делал все, что говорил ему маг. «Летал» по сцене. Ел лимон, не морщась. Снимал пиджак. Идеальный пациент.

Друзья у него спрашивали:

— Слушай, ты, правда, ничего не чувствовал? Или придуривался?— Да я просто спал, — отвечал Степанов. — Ничего не помню.

ФК «Тюмень» — это была вторая по счету вторая лига в его карьере. Еще до перехода в «Зенит», в конце семидесятых, Алексей Степанов (воспитанник питерского футбола, выступавший за ленинградское «Динамо» ) играл за «Каршистрой», команду из Узбекской ССР, выступавшую во второй лиги чемпионата СССР. Там работали петербургские тренеры, они пригласили в команду футболистов из города на Неве — Сергея Веденеева , Алексея Степанова, Бориса Рапопорта , известного тогда вратаря, будущего тренера «Зенита».

— Конечно, помню то время. Я уже заканчивал карьеру, а молодые ребята начинали, — говорит Рапопорт. — Для Леши это была очень полезная командировка. Он там возмужал, окреп, получил опыт игр во второй лиге. А это был сильный турнир. Но все равно, если бы мне сказали тогда, что Степа добьется больших успехов в футболе, не поверил бы. Он был очень «сырой». В Питере его признали бесперспективным. Все компенсировал своих бойцовским характером, «выжимал» из себя!

В 1979 году Степанова пригласили на соревнование «Переправа», в котором играли молодежные сборные союзных республик и городов. Мощнейший турнир, «высвечивал» все таланты. Победу на нем одержала сборная Ленинграда, Алексей был капитаном той команды. И так проявил себя в защите, что его пригласили в «Зенит», который тренировал Юрий Морозов

Однажды Степанова при всех прокатил на спине Павел Садырин. Все из-за гола, забитого с 30-ти метров

Многие отказывали Степанову в большом таланте. И когда он выиграл в составе «Зенита» бронзовые (1980-й), золотые медали чемпионата СССР (1984-й). Говорили: нескладный, высокий, долговязый. Это да. Но у защитника был неукротимый характер. Он за счет него в футболе пробивался. Владимир Казаченок , знаменитый ленинградский бомбардир, говорил про игроков «Зенита» золотой поры так:

— Там двое прыгнули выше головы. Миша Бирюков, вратарь, реализовал себя в футболе на сто процентов и Леша Степанов, центральный защитник — тот вообще на 200! А остальные, куда более талантливые, — на 40-50.

Еще, наверное, сказалось то, что защищались в те годы не в линию, как сейчас, — а с последним защитником. Сначала в «Зените» Степанова страховал Владимир Голубев , позже — Владимир Долгополов , Геннадий Тимофеев. Степанов был типичный стоппер. Всегда в гуще борьбы, на переднем рубеже обороны, расцарапанный, взлохмаченный, вся форма грязная. Он в восьмидесятых был одним из символов «Зенита». Немного молчаливый, себе на уме, но надежный.

— Леша рос без отца, — рассказал Сергей Веденеев, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита». — Мама их тащила, еще сестра была. У него сильна мотивация была, то, чего сейчас нет у ребят. За счет нее вырос. Им двигала материальная неустроенность. Данных для высшей лиги у Степанова не было. Игру не читал. Всего добился через труд. Путем самоотдачи, борьбы, желтых, красных карточек. Рост высокий помогал. Персональщик был хороший. Резкий, жесткий, неуступчивый.

Мы в одном номере жили. Он в команде был единственный «жаворонок». В 10 вечера у него веки слипались. Ничего поделать с собой не мог, засыпал. Зато рано вставал. Меня потом приучил. Встанет, все уберет. Кофе. Зарядка.

— У него была интересная манера бега, семенил на длинных ногах, руками смешно размахивал. Про него говорили: «Ты, Степа, бегаешь, как заяц на барабане играет», — рассказывает петербургский спортивный журналист и писатель Константин Осипов. Он знает Степанова лучше других, потому что написал про него книгу. Она готовится к печати. Условное название: «Высокий блондин с синей стрелкой». — Его ласково называли и «деревяха», и «Бимон». Почему «Бимон»? В те времена был очень популярен американский прыгун Боб Бимон. А Степанов никак не мог сдать норматив по прыжкам в длину в Институте физкультуры Лесгафта, к которому были «приписаны» игроки «Зенита». Так ему Борис Чухлов, его друг, кричит: «Ну давай, Бимон! Долго команда ждать тебя будет?»

Павел Садырин в шутку «задирал» Степанова. Говорил, мол, что ты все бьешь издали? Хоть раз в створ попади. Я тебя тогда на спине при всех прокачу. И в матче чемпионата СССР 1986 года Степа «зарядил» с 30 метров в СКК имени В. И. Ленина в ворота «Днепра». Садырину пришлось выполнять обещание. В итоге Степанов за десять лет забил за «Зенит» не так мало для защитника — 13 голов. Был лидером команды, комсоргом.

Степанов жаловался на сердце. Но на предложение обследоваться отвечал: «потом»

Еще больше Садырин удивился, когда увидел Степанова на площадке для мини-футбола. В начале девяностых эта игра набирала популярность в России. Степанов играл за московский клуб «Дина», как и другой зенитовец Борис Чухлов. Они единственные, кто выиграл чемпионские титулы и в большом футболе, и в маленьком. Так вот Садырин удивлялся: как, мол, такая «каряга», как Степанов, освоился на маленькой площадке, стал одним из лучших игроков страны.

— А все по той же причине — характер! — уверен Константин Осипов. — Там был случай, устроили какой-то то матч по случаю августовского путча. Степанов только пришел в «Дину». Ему как дали локтем! Кровью залило весь паркет. Охи, вздохи Официальные лица говорят: извините, дескать, у нас если такая травма, сразу замена, на лечение к доктору. Вдруг через несколько смотрят: Степанов возвращается из раздевалки с перебинтованной головой, кровь сочится, готов играть! Еще он хорошо усвоил главный принцип мини-футбола: получил — отдал. Не надо ничего выдумывать.

В составе «Дины» Степа стал трехкратным чемпионом СНГ и России, играл за сборную страны, был ее первым капитаном.

После футбола, нужно было заниматься чем-то другим. Он попробовал себя в роли спортивного директора «Зенита», когда команду в 2001-м тренировал Юрий Морозов. Но недолго. Не так просто было работать под началом Виталия Мутко

У Степанова были знакомства в Тюмени. Туда он часто ездил играть в составе ветеранских команд. В начале нулевых не без участия Сергея Собянина , тогда губернатора Тюменской области, Алексей был приглашен на пост президента футбольного клуба «Тюмень», выступавшего во второй лиге чемпионата России. Рассчитывали на то, что он вдохнет в него новую жизнь, вытащит из омута «договорных» матчей. Но не рассчитали. Денег на «Тюмень» местная Дума выделяла мало, за них еще дрались представители зимних видов спорта. Спонсоров привлечь не удалось. И в 2003 году команда «Тюмень» была расформирована.

Степанов до этого дня не дожил. Говорят, у него произошли изменения на личном фронте. В тот роковой день, 30 июня 2002 года, он провожал на поезд в Екатеринбурге женщину. То ли пробежался с чемоданами, то ли нагнулся за ними — в общем, случилось то, что случилось. Близкие рассказывают, что Алексей и раньше жаловался на сердце. Все-таки большой спорт здоровья не прибавляет. На предложение обследоваться отвечал: «Потом, потом»

Прощались с Алексеем Степановым, чемпионом СССР, СНГ и России, на «Петровском». Было очень много болельщиков «Зенита». Вспоминали, говорили. Потом стали подталкивать к микрофону Михаила Бирюкова , друга Степанова, вратаря «Зенита», которого Степа чаще других защищал от атак соперника, прерывая навесы и принимая на себя мячи.