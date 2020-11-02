Дзюба не играет полтора матча. Всё серьёзно?

А Артём выйдет?

Давайте честно: никто, кроме Сергея Семака , Артёма Дзюбы и окружения, не скажет, что с ними происходит.

Очевидно, между тренером и капитаном бывают серьёзные разговоры — в том числе и на повышенных тонах, я о таком слышал. Очевидно, Дзюба не считает Семака лучшим тренером планеты — поэтому перед самым чемпионством год назад выложил «сториз», что лучший — это Клопп. Очевидно, оба недовольны тремя подряд поражениями «Зенита» и последним местом в группе Лиги чемпионов. Очевидно, Дзюба ехал в Санкт-Петербург не только за российскими медалями, но и за еврокубками побольше, чем шесть матчей в году. Очевидно, Семак хочет сильный и спокойный клуб.

Однако «Зенит» в последние недели ни сильный, ни спокойный: традиционно активировал разговоры про мало денег для детских школ и много денег на Малкома и Вендела, хотя этот самый Малком сломался и забивает только в РПЛ, а Вендел не выводит «Зенит» на уровень «Боруссии». В этом классическом потоке вспомнили и про Дзюбу, его ноль голов с 26 сентября (хет-трик против «Уфы») и вялый первый тайм в Дортмунде, после которого его заменили. Интернет снова пробила волна оскорбительных видео и кричалок про Артёма, заговорили на языке болельщиков сборной в Сан-Марино, а конфликт Семака и Дзюбы прокомментировали Уткин, Орлов и на «Матч ТВ» — так же настроены и в комментариях «Чемпионата». Однако пора признать — ничего не изменилось. И тратить время на споры про Дзюбу бессмысленно. Просто озлобленный футбольный мир разыскивает конфликты, особенно после поражений. Так что скорее дочитывайте этот текст и переходите к другим. Ниже — три мысли от капитана очевидность для ориентации в истории Дзюбы, Семака и «Зенита».

Дзюба был плох — его заменили. Лучше не стало

Дзюбу убрали в Дортмунде после того, как он мало сохранял мяч в ногах: получал низом и быстро терял. «Зенит» в первом тайме вообще не атаковала позиционно, но и не выбегал в быстрые атаки — такая вялая жизнь. Дзюба боролся, но скидывать было некому: из-за перехода на схему 4-5-1 вместо привычной 4-4-2 партнёры сидели низко и не успевали под передачи Артёма, который сам часто проигрывал позицию. Во втором тайме вместо Дзюбы выпустили Мостового: чтобы бегал в свободные зоны. Но зоны не создавались, Мостовой бежал не туда, «Боруссия» перекрывала пространство быстрее, чем туда долетал мяч.

Замена не обязательно признак конфликта, но да — это неприятно

Дзюба не любит замены и скамейку — его это задело. «Но это абсолютно будничная история для любой команды, — развил тему для „Матч ТВ“ Генич. — У тренеров с ведущими игроками часто бывают разногласия. Думаю, какие-то разногласия есть, но это исключительно рабочие моменты, и никаких фраз а-ля: „Тебя здесь не будет, пока я тут тренирую“. Всё это быстро сглаживается хорошими матчами, тренировочным процессом или личными встречами-посиделками в рамках поднятия „тим спирита“. При этом в Дортмунде Семак называл Дзюбу по имени, подсказывая ему: „Артём, Артём“. „Будь конфликт, будь раздражение, наверняка звучала бы фамилия. Хотя, впрочем, пишут о конфликте Дзюбы и Семака, а не Семака и Дзюбы“, — рассуждал журналист и бывший пресс-атташе сборной Илья Казаков . Хмм.

Дзюба не полетел в Москву из-за сложного графика — это нормально

На гостевой матч с „Химками“ не полетели Дзюба, Вендел, Дриусси и Азмун. Последний выздоровел после ангины, а атакующие футболисты отдыхали и восстанавливали проблемные мышцы. В среду — дома с „Лацио“, шестой матч за три недели.

»Зенит» победил «Химки» и без них (2:0): Ерохин забил в четвёртом матче подряд, впереди играли Мостовой, Сутормин и Круговой.

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С «Химками» можно справиться и без Дзюбы, который перезагружается вместе с уставшими лидерами. «Зенит» плох — и пытается перезапуститься. Добивать «Зенит» и копаться в конфликтах — банально, уже было.