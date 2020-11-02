Дзюба не играет полтора матча. Всё серьёзно?

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Матч-центр
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
5 1
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
3 1
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
3 1
Арсенал Арсенал
Ахмат
Ахмат
2 0
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
0 1
Ростов Ростов
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 1
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
1 3
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
3 1
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Вердер Вердер
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 3
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Урал Урал
Химки
Химки
0 2
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
0 1
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
3 1
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
1 4
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 1
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 4
Байер Байер
Герта
Герта
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
3 4
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 1
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:00
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
23:00
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
19:00
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
18:15
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
20:30
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
20:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
14:00
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
19:00
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Гранада Гранада
Леванте
Леванте
20:30
Алавес Алавес
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
20:00
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Ливерпуль Ливерпуль

Дзюба не играет полтора матча, а вокруг говорят про конфликт с Семаком. Всё серьёзно? 

Чемпионат.com 57 минут назад
Дзюба не играет полтора матча. Всё серьёзно?
Фото: РИА Новости
А Артём выйдет?
Давайте честно: никто, кроме Сергея Семака, Артёма Дзюбы и окружения, не скажет, что с ними происходит.
Очевидно, между тренером и капитаном бывают серьёзные разговоры — в том числе и на повышенных тонах, я о таком слышал. Очевидно, Дзюба не считает Семака лучшим тренером планеты — поэтому перед самым чемпионством год назад выложил «сториз», что лучший — это Клопп. Очевидно, оба недовольны тремя подряд поражениями «Зенита» и последним местом в группе Лиги чемпионов. Очевидно, Дзюба ехал в Санкт-Петербург не только за российскими медалями, но и за еврокубками побольше, чем шесть матчей в году. Очевидно, Семак хочет сильный и спокойный клуб.
Фанаты посмеялись над новым имиджем Дзюбы
Однако «Зенит» в последние недели ни сильный, ни спокойный: традиционно активировал разговоры про мало денег для детских школ и много денег на Малкома и Вендела, хотя этот самый Малком сломался и забивает только в РПЛ, а Вендел не выводит «Зенит» на уровень «Боруссии». В этом классическом потоке вспомнили и про Дзюбу, его ноль голов с 26 сентября (хет-трик против «Уфы») и вялый первый тайм в Дортмунде, после которого его заменили. Интернет снова пробила волна оскорбительных видео и кричалок про Артёма, заговорили на языке болельщиков сборной в Сан-Марино, а конфликт Семака и Дзюбы прокомментировали Уткин, Орлов и на «Матч ТВ» — так же настроены и в комментариях «Чемпионата». Однако пора признать — ничего не изменилось. И тратить время на споры про Дзюбу бессмысленно. Просто озлобленный футбольный мир разыскивает конфликты, особенно после поражений. Так что скорее дочитывайте этот текст и переходите к другим. Ниже — три мысли от капитана очевидность для ориентации в истории Дзюбы, Семака и «Зенита».

Дзюба был плох — его заменили. Лучше не стало

Дзюбу убрали в Дортмунде после того, как он мало сохранял мяч в ногах: получал низом и быстро терял. «Зенит» в первом тайме вообще не атаковала позиционно, но и не выбегал в быстрые атаки — такая вялая жизнь. Дзюба боролся, но скидывать было некому: из-за перехода на схему 4-5-1 вместо привычной 4-4-2 партнёры сидели низко и не успевали под передачи Артёма, который сам часто проигрывал позицию. Во втором тайме вместо Дзюбы выпустили Мостового: чтобы бегал в свободные зоны. Но зоны не создавались, Мостовой бежал не туда, «Боруссия» перекрывала пространство быстрее, чем туда долетал мяч.

Замена не обязательно признак конфликта, но да — это неприятно

Дзюба не любит замены и скамейку — его это задело. «Но это абсолютно будничная история для любой команды, — развил тему для „Матч ТВ“ Генич. — У тренеров с ведущими игроками часто бывают разногласия. Думаю, какие-то разногласия есть, но это исключительно рабочие моменты, и никаких фраз а-ля: „Тебя здесь не будет, пока я тут тренирую“. Всё это быстро сглаживается хорошими матчами, тренировочным процессом или личными встречами-посиделками в рамках поднятия „тим спирита“. При этом в Дортмунде Семак называл Дзюбу по имени, подсказывая ему: „Артём, Артём“. „Будь конфликт, будь раздражение, наверняка звучала бы фамилия. Хотя, впрочем, пишут о конфликте Дзюбы и Семака, а не Семака и Дзюбы“, — рассуждал журналист и бывший пресс-атташе сборной Илья Казаков. Хмм.

Дзюба не полетел в Москву из-за сложного графика — это нормально

На гостевой матч с „Химками“ не полетели Дзюба, Вендел, Дриусси и Азмун. Последний выздоровел после ангины, а атакующие футболисты отдыхали и восстанавливали проблемные мышцы. В среду — дома с „Лацио“, шестой матч за три недели.
»Зенит» победил «Химки» и без них (2:0): Ерохин забил в четвёртом матче подряд, впереди играли Мостовой, Сутормин и Круговой.
***
С «Химками» можно справиться и без Дзюбы, который перезагружается вместе с уставшими лидерами. «Зенит» плох — и пытается перезапуститься. Добивать «Зенит» и копаться в конфликтах — банально, уже было.
Видео дня. Усик стал обязательным претендентом на титул WBO
Чемпионат.com: последние новости
Криштиану Роналду: рад вернуться и помочь «Ювентусу» двумя голами Криштиану Роналду: рад вернуться и помочь «Ювентусу» двумя голами «Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе по продлению контракта «Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе по продлению контракта Экс-защитник «Зенита» Гарай может перейти в «Ливерпуль» в качестве свободного агента Экс-защитник «Зенита» Гарай может перейти в «Ливерпуль» в качестве свободного агента
Комментарии
Футбол , Статьи , Сергей Семак , Илья Казаков , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Миссия невыполнима
00:30
Миссия невыполнима
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение