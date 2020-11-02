Матч-центр
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Матч-центр
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
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ЦСКА
ЦСКА
5 1
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
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Байер
Байер
3 1
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
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Эйбар
Эйбар