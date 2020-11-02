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Худший старт за 10 лет: Роналду — последняя надежда «Ювентуса» 

Газета.Ru 2 часа назад
Роналду — последняя надежда «Ювентуса»
Фото: Газета.Ru
"Ювентус" одержал первую почти за месяц победу в чемпионате Италии. Обыграть "Специю" туринцам помог Криштиану Роналду, вернувшийся на поле после выздоровления от коронавируса.
В первый сезон под руководством Андреа Пирло у «Ювентуса» все складывается не так безоблачно, как обычно.
После шести сыгранных туров в чемпионате Италии туринцы идут третьими и отстают от лидирующего «Милана» на четыре балла. Однако больше настораживает даже не место доминирующих чемпионов, а результаты: «Ювентус» пока одержал всего лишь три победы, регулярно теряя очки в матчах с команды, которые обязан обыгрывать. Первая осечка случилась уже во втором туре, когда Криштиану Роналду благодаря своему дублю с трудом вырвал для туринцев ничью в гостевой встрече с «Ромой». А с вынужденным отсутствием португальца у «Юве» и вовсе все посыпалось.
Из-за заражения коронавирусом Роналду в общей сложности пропустил четыре матча своей команды. За этот период подопечные Пирло сумели обыграть только киевское «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионом, в том же турнире уступили «Барселоне» (0:2), а также дважды подряд сыграли вничью в первенстве страны — с «Кротоне» (1:1) и «Вероной» (1:1). Также португалец пропускал победную игру с «Наполи» (3:0) — он нарушил карантин и самовольно уехал в сборную, а потом заболел. С этого все и началось, а «Юве» показал худший старт в сезоне с 2010 года.
Наконец, встреча с «Барселоной» в рамках главного еврокубкового турнира была последней, которую Роналду пропустил в связи с опасной инфекцией. В игре со «Специей» 1 ноября португалец вышел на замену (изначально говорилось, что Роналду сам решит, появится ли он в матче, исходя из своих физических кондиций) во втором тайме при счете 1:1 и сходу дважды забил: сначала вывел туринцев вперед, а в концовке поставил точку на табло — 4:1 в пользу «Ювентуса». 19 дней Роналду работал и поддерживал форму в домашних условиях из-за карантина, но отсутствие тренировок на поле и несколько положительных тестов на COVID-19, кажется, никак не повлияли на его состояние.

«Мы провели хороший матч. Нужно было снять все вопросы о победителе еще в первом тайме, мы создали много моментов. Если не забиваешь, рискуешь упустить победу. Мы хотели победить, Роналду помог нам. Мы немного изменили систему игры, знали, что Артур Мело получит больше свободы, играя глубже. Роналду прибавляет, мы ждем его. Прибавляет и Пауло Дибала. Посмотрим, как они себя будут чувствовать дальше», — заявил на послематчевой пресс-конференции наставник «бьянконери».

Роналду также не остался в стороне и отпраздновал свое возвращение хвалебным сообщением в Twitter.
«Рад вернуться и помочь команде двумя голами. Отличная работа, ребята. Всегда идти до конца», — написал португалец.
Практически нет сомнений, что в новом сезоне «Ювентусу» бороться за чемпионство будет значительно сложнее, чем обычно. Как минимум потому, что с приходом Пирло туринцы пока не могут найти свою игру и буксуют от тура к туру. Как максимум, из-за уверенных выступлений соперников. Роль Роналду в перестроечном «Юве» чрезвычайно важна, и пока, кроме прочего, новый тренерский штаб не придумал, как играть без португальца — лучшим показателем этого стали результаты матчей, где он не играл. Также у Роналду появилась отдельная мотивация на этот сезон.
Речь идет о конкуренции со Златаном Ибрагимовичем. После возвращения в «Милан» в январе этого года шведский нападающий открыл вторую молодость: в этом сезоне он за четыре игры в чемпионате забил семь мячей и отдал одну результативную передачу, а «россонери» впервые за долгое время лидируют в лиге. У Роналду — пока только три года. Любопытно и то, что оба футболиста успели переболеть коронавирусом. За то время, что Роналду играет в Италии, он ни разу не становился лучшим бомбардиром Серии А.
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Футбол , Статьи , Андреа Пирло , Криштиану Роналду , Динамо
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