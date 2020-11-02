"Локомотив" постарается отобрать очки у "Атлетико"

"Локомотив" во вторник примет "Атлетико" в матче третьего тура группы А Лиги чемпионов. В прошлом сезоне московский клуб дважды играл с мадридцами на групповой стадии, уступив в обоих случаях со счетом 0:2. В предыдущем туре Лиги чемпионов нынешнего сезона "Локомотив" проиграл на своем поле "Баварии" со счетом 1:2.