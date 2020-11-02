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Николич: "Локомотив" после яркой игры с "Баварией" постарается отобрать очки у "Атлетико"

ТАССиещё 10
1 час назад
Российский футбольный клуб "Локомотив", показавший хорошую игру в матче Лиги чемпионов с немецкой "Баварией", постарается набрать очки во встрече с испанским "Атлетико". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Марко Николич.
"Локомотив" постарается отобрать очки у "Атлетико"
Фото: ТАССТАСС
"Локомотив" во вторник примет "Атлетико" в матче третьего тура группы А Лиги чемпионов. В прошлом сезоне московский клуб дважды играл с мадридцами на групповой стадии, уступив в обоих случаях со счетом 0:2. В предыдущем туре Лиги чемпионов нынешнего сезона "Локомотив" проиграл на своем поле "Баварии" со счетом 1:2.
"Завтра нас ждет еще одна интересная и хорошая игра, в Москву приехала хорошая команда, "Локомотив" с ней знаком. Я уважаю "Атлетико" и [главного тренера] Диего Симеоне, они регулярно доходят до решающих стадий еврокубков, но мы хорошо подготовились, у нас есть свои качества, - сказал Николич. - Матч с "Баварией" подарил много впечатлений, но не принес очков, завтра мы попробуем сделать все, чтобы набрать очки. Впереди две игры с "Атлетико": завтра в Москве и после перерыва в Мадриде, мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков".
После двух туров "Локомотив" идет на третьей строчке таблицы, набрав одно очко. "Атлетико" занимает второе место с тремя баллами в активе.
Футбол,Марко Николич,Локомотив,
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