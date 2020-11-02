Бышовец: кризис в «Зените» не связан с Семаком

«Кризис в «Зените» всё же связан не с Сергеем Семаком. И ведущих игроков команды только с большой натяжкой можно назвать звёздами. И возраст тоже ведь играет свою роль», — приводит слова Бышовца РИА Новости.
«И, как мы видели в матче с «Химками», кардинально меняется стиль игры команды. И появляются совершенно другие скорости в развитии атак, как и целеустремлённость игроков, и эмоциональный настрой. Надо учитывать, что вопросы возраста надо рассматривать индивидуально, но есть нюансы и с ротацией состава, и с распределением нагрузки», — добавил специалист.