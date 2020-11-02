Ни очков, ни денег: «Барселона» рискует стать банкротом 

На протяжении четырех матчей "Барселона" под руководством Рональда Кумана не может добиться победы в чемпионате Испании. Каталонская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, выдавая самый провальный старт с далекого сезона-2002/03. Кроме того, клубу грозит банкротство в том случае, если руководство не договорится с футболистами о существенном сокращении зарплат.

«Барселона», в тренерском штабе которой летом произошли серьезные изменения, переживает не лучшие времена. Команда под руководством нового тренера Рональда Кумана не может победить на протяжении четырех матчей в чемпионате Испании. Каталонская команда идет на непозволительном для себя 12-м месте, набрав за шесть туров всего восемь очков. Конечно, у сине-гранатовых в запасе еще две игры, но картина для клуба, привыкшего лидировать в Ла Лиге, складывается печальная.

За последние четыре тура испанского первенства подопечные Кумана дважды сыграли вничью (с «Севильей» дома и с «Алавесом» в гостях) и два раза уступили, причем одно из поражений оказалось особенно болезненным — «Барселона» на родном «Камп Ноу» проиграла в «Эль Класико» мадридскому «Реалу» со счетом 1:3. А еще каталонский клуб в гостях уступил «Хетафе» — 0:1.

В Лиге чемпионов все складывается куда лучше: две победы на старте группового этапа над «Ференцварошем» (5:1) и маститым «Ювентусом» (2:0). Правда, итальянская команда играла без лидера Криштиану Роналду , который в это время сражался с коронавирусом.

Тем не менее игра «блауграны» в еврокубках вселяет оптимизм — особенно после того, как в прошлом сезоне в четвертьфинале турнира «Барселона» была разгромлена «Баварией» со счетом 2:8. Но положение в турнирной таблице чемпионата Испании это не исправляет. Столь низкий результат в национальном первенстве каталонская команда показала впервые с сезона-2002/03, когда команду возглавлял Луи ван Гал.

Наставник «Барселоны» Куман, который возглавил каталонцев этим летом, сменив на посту Кике Сетьена , заявил, что обеспокоен положением дел в команде.

«Конечно, меня беспокоит, что мы набрали только два очка из 12 возможных. Но, думаю, игра в целом была удовлетворительной. Я бы больше волновался, если бы мы ничего не создавали. Но мы должны лучше действовать перед воротами. Последний пас, последний удар. Мы не можем упускать так много моментов. Сейчас мы теряем слишком много», — сказал нидерландский специалист в интервью Marca.

Проблемы возникают и у лидера «Барселоны» — аргентинского нападающего Лионеля Месси . К примеру, форвард смог забить только один мяч со штрафного после 45 попыток в 41-м матче за команду. Это произошло еще в июле, когда каталонцы выиграли со счетом 2:1 у «Осасуны». При этом до этого аргентинец четырежды поражал ворота соперников при 12 прямых ударах со штрафного.

Кроме того, капитан «Барселоны» получил две желтые карточки за три последних матча. Он был предупрежден в играх с «Реалом» и «Алавесом», причем в последней встрече ему показали предупреждение за споры с главным арбитром матча Алехандро Эрнандесом. Месси был недоволен тем, что судья не наказал игрока «Алавеса» за фол, однако словесной перепалки аргентинцу показалось мало: в сторону рефери он пнул мяч.

Бывший испанский арбитр Андухар Оливер, комментируя этот эпизод, отметил, что за такое поведение игрока можно было бы и удалить с поля. А инцидент, стоит отметить, произошел на 38-й минуте поединка.

«Месси надо было удалять, хоть мяч и не попал в Эрнандеса. Этим поступком он хотел запугать судью, и это заслуживает прямой красной карточки», — заявил Оливер.

Говоря о проблемах и Месси, и «Барселоны», нельзя не вспомнить историю, за которой этим летом следил весь футбольный мир. После сенсационного разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов стало известно, что аргентинец хочет покинуть клуб, в котором провел фактически всю карьеру. Сообщалось, что он уже уведомил об этом руководство. Для Месси почти сразу же была найдена новая команда: основным претендентом называли «Манчестер Сити», которым руководит Хосеп Гвардиола, в свое время тренировавший «Барселону».

Однако сенсации так и не случилось: возникли разные аспекты, в том числе юридические и финансовые (к примеру, в качестве отступных за игрока называлась сумма в €700 млн).

Здесь, конечно, стоит подчеркнуть, что Месси для «Барселоны» — особенный игрок, который зачастую стоит выше тренера. Именно об этом в недавнем интервью рассказал экс-наставник команды Кике Сетьен.

«Он очень сдержанный, но заставляет вас видеть то, чего хочет. Он мало говорит. Да, смотрит, смотрит… После своего ухода я убежден, что должен был принимать другие решения, но там есть что-то больше тебя: клуб. И это больше президента, игрока, тренера. Миллионы людей считают, что Месси или какой-то еще игрок стоят выше клуба и тренера. Этот игрок, как и те, кто его окружают, на протяжении 14 лет брали титулы, они выигрывали все», — заявил специалист.

Еще летом, после своего несостоявшегося ухода Месси жестко раскритиковал президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу. Впрочем, к этому времени недовольство функционером уже достигло пиковой точки со стороны как футболистов, так и фанатов клуба. А после речи аргентинца казалось, что до ухода президента осталось совсем немного. Так и случилось: Бартомеу вместе со своим советом директоров подал в отставку в конце октября. Однако перед нынешним, временным руководством клуба теперь осталось множество нерешенных проблем (новый президент будет избран только в марте 2021 года).

В частности, по информации источников RAC1, «Барселона» может стать банкротом, если руководство не договорится с игроками об еще одном сокращении зарплат из-за финансового кризиса, вызванного пандемией.

Отмечается, что клубу необходимо уменьшить зарплатную ведомость на €190 млн Для этого футболисты должны согласиться на снижение окладов на 30%, а дедлайн для принятия решения назначен на 5 ноября.