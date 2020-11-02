Мбаппе может пропустить матч с «РБ Лейпциг» 

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить ближайшие матчи клуба.

Как сообщает leparisien, футболист чувствует мышечную слабость. Таким образом, существует вероятность, что один из лидеров парижского клуба пропустит матч с «РБ Лейпцигом».

Мбаппе был заменён в субботнем матче против «Нанта» (3:0), но главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель опроверг слухи о травме Килиана.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл восемь матчей за «ПСЖ», забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Матч между «РБ Лейпцигом» и «ПСЖ» состоится в среду, 4 ноября, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.