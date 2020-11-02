Губерниев оценил вызов Заболотного в сборную России

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о вызове Антона Заболотного в сборную России, передает Sport24.
"Над Антоном глумились, а сейчас он оказался в сборной? Публичные люди должны быть готовы к различным ударам. Заболотный заслужил место в сборной России", — сказал Губерниев.
12 ноября команда встретится с Молдавией в контрольной игре. В Лиге наций сборная России проведет два поединка. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.
Ранее Станислав Черчесов объяснил вызов на ноябрьские матчи игроков молодежной сборной.