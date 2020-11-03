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«Будем только рады»: Евро-2020 могут полностью перенести в Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Евро-2020 могут полностью перенести в Россию
Фото: Газета.Ru
Французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА рассматривает возможность полного переноса юбилейного чемпионата Европы — 2020 в Россию. Изначально планировалось, что турнир пройдет в 12 разных странах, но на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.
2 ноября во французском издании Le Parisien появилась информация о возможном переносе чемпионата Европы по футболу — 2020 в Россию.
Изначально 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года на 12 стадионах в 12 разных странах. Такое решение было принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как турнир приурочен к 60-летию первого розыгрыша.
Тогда, в 1960 году, сборная СССР с капитаном Игорем Нетто и великим Львом Яшиным в воротах переиграла в финале Югославию и стала первой чемпионкой Европы.
Впрочем, из-за распространения коронавирусной инфекции Евро-2020 не состоялся вовремя и был перенесен ровно на год с сохранением официального названия и списка стадионов, принимающих турнир.
Однако прямо сейчас из-за второй волны распространения коронавирусной инфекции в Европе в УЕФА снова сомневаются в возможности реального проведения турнира в таком большом количестве стран.
С одной стороны, вполне вероятно, что к лету ситуация в мире станет лучше, с другой, в тот период, когда должен был проводиться турнир, в футболе фактически действовал локдаун.
По информации Le Parisien, главный футбольный орган Европы все это понимает и раздумывает над возможностью проведения турнира в России.
Также журналисты сообщают, что весной Россия уже подавала заявку, в которой заверяла в своей готовности принять весь турнир, отмечая при этом низкий уровень заражений в стране.
Сейчас, правда, в стране ситуация с распространением инфекции тоже не самая лучшая, однако к лету вторая волна все-таки сойдет на нет, а в рамках одной страны проводить соревнования будет проще и безопаснее.
Кроме того, на счету России успешный опыт проведения чемпионата мира — 2018, а также готовая инфраструктура со всеми построенными к мундиалю аренами.
При этом почти наверняка турнир пройдет если не при пустых трибунах, чего, конечно, никто не хочет, то с пониженной посещаемостью и, вероятно, без болельщиков из других стран.

«Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ-2018 есть. У нас все работает и ждет гостей, — прокомментировал ситуацию для Sport24 депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.


— Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет. За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России».

Стоит напомнить, что Россия в любом случае должна принять часть юбилейного Евро, поскольку в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита» запланированы три матча групповой стадии и один четвертьфинал.
По изначально утвержденному и действующему на данный момент расписанию в двух встречах в группе В сборная России примет Бельгию и Финляндию, а когда подопечные Станислава Черчесова отправятся в Копенгаген на встречу с Данией, на арене «Санкт-Петербург» встретятся между собой бельгийцы и финны.
Интересно, что еще 16 октября The Sun писала о том, что как раз Санкт-Петербург может лишиться права проведения матчей Евро — и как раз из-за пандемии коронавируса. По информации издания, в УЕФА обсуждают возможное сокращение числа городов-хозяев, постепенно убеждаясь в том, что провести турнир в 12 странах нереально.
В худшем варианте турнир сможет пройти в одной стране на четырех стадионах, а для команд-участниц по примеру НХЛ и НБА будут организованы специальные «пузыри».
При этом The Sun считает, что при решении о сокращении числа городов первыми лишатся права проведения турнира Санкт-Петербург, столица Азербайджана Баку и испанский Бильбао.

«Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. По плану оставить все как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11-ти, восьми, пяти или одной», — прокомментировал президент УЕФА Александр Чеферина для Movistar+ эти слухи.

Кроме того, глава УЕФА заявил, что пока неизвестно, допустят ли зрителей на трибуны и, если да, то в каком количестве. При этом, напомним, сейчас Россия является одним из лидеров среди стран по количеству болельщиков, которых допускают на трибуны.
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Футбол , Статьи , Николай Валуев , Станислав Черчесов , Лев Яшин , Игорь Нетто , УЕФА , Зенит , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
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