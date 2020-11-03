Уши Мюллер, жена легендарного форварда сборной ФРГ и «Баварии» Герда Мюллера , рассказала о состоянии мужа, который с 2015 года борется с деменцией (слабоумием).

«Он почти не ест и едва может встать, лежит в постели почти 24 часа в сутки. Это так приятно, когда он на мгновение открывает глаза. Иногда он может отвечать «да» и «нет», моргая глазами.

Он всегда был бойцом, был храбрым на протяжении всей своей жизни. Это происходит и сейчас. Он спокоен и умиротворен. Он медленно засыпает», — цитирует Уши Мюллер Bild.

Мюллер забил 68 голов в 62 матчах за сборную ФРГ и вместе с командой выиграл чемпионат мира 1974 года.