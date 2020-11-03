«Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе»

Директор «Лацио» по связям с общественностью Стефано де Мартино прокомментировал вспышку коронавируса в команде. Клуб не сообщает имена и точное количество заболевших.
«Проблема всегда одна и та же: на многих влияет то, что они читают или слышат по радио. Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе. Я помню, что мы не в церкви, что акции «Лацио» котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы всегда это делаем. И нас не интересует, что делают другие клубы.
Наш президент всегда требовал соблюдения законов. В этом мире нет такого, что «Они должны все рассказывать». Были некоторые очевидные несоответствия, и мы не торопились с заявлением. Имена и фамилии игроков указывать не требуется. Игроки могут делать это в своих соцсетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал и абсурдные вещи», — цитирует де Мартино Corriere Dello Sport.
В среду, 4 ноября, «Лацио» проведет матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча группы F состоится в Петербурге, начало — в 20:55 мск.