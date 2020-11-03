«Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе»

«Проблема всегда одна и та же: на многих влияет то, что они читают или слышат по радио. Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе. Я помню, что мы не в церкви, что акции «Лацио» котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы всегда это делаем. И нас не интересует, что делают другие клубы.