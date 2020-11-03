Миранчук почти не играет. Отъезд из РФ был ошибкой?

Почему одному из главных российских футболистов пока не дают себя проявить.

0 минут в Серии и 10 минут в Лиге чемпионов (за которые уже забил гол) — в России мечтали о плавном, но более-менее быстром вливании Алексея Миранчука в старт «Аталанты». Реальность оказалась жестче: Миранчук не играет, много сидит на скамейке и не выходит на поле.

Успокойтесь, карьера Миранчука в «Аталанте» вне опасности. Только нужно немного подождать.

Изначально проблемы шли от самого Миранчука: он приехал травмированный и пропустил важную для Гасперини предсезонку

Матч «Спартака» «Локомотива» — Алексей Миранчук получил травму. С «Ахматом» на выезде «Локо» играл уже без него. В перерыве матча с «Зенитом» Миранчук спустился с трибуны и объявил о своем уходе. «Аталанта» тупо не побоялась травмы Миранчука. В России были примерные сроки. В Италии оказалось, что восстановление Миранчука займёт чуть больше времени, чем ожидалось. Миранчук приземлился в Бергамо 2 сентября и приступил к групповым тренировкам только спустя месяц. Травма и медленное течение переговоров спровоцировали еще одну проблему — он пропустил, возможно, важнейшую предсезонную подготовку «Аталанты» за многие годы. В прошлом сезоне команда повторила лучший результат в истории (третье место в таблице Серии А).

Перед началом этого сезона главный тренер Джан Пьеро Гасперини не один раз подчёркивал: эта предсезонка важна, потому что в том числе благодаря ей «Аталанта» попробует выйти на более серьезный уровень. Миранчук же в силу логичных обстоятельств (поздний приезд и повреждение) пропустил это важное мероприятие.

Гасперини аккуратно подпускает новых игроков к основе, потому что боится разрушить идиллию

Так почему Миранчук не играет? Самый простой и ожидаемый ответ — просто он только что приехал из другой лиги. Нет, это действительно сильный аргумент, и его обозначал даже Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук — один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. На данный момент это больше вариант для выхода со скамейки запасных». Гасперини работает тренером уже 26 лет. Но действительно высоких результатов начал достигать только в «Аталанте», с которой с 2016 года. Ранний Гасперини — это ошибки, сомнения, неправильно подобранные тактика и состав и провалы. В 2011-м Гасперини не справился с «Интером», следом облажался в «Палермо». Трехлетняя тусовка в «Дженоа» восстановила его, а период в «Аталанте» укрепил как тренера. Смысл в том, что Гасперини приходил в очень слабую «Аталанту» — середина турнирной таблицы, непонятные перспективы и нехватка финансов на качественные усиления. В этой ситуации приходилось мыслить шире, чтобы элементарно выжить.

Гасперини не рубил состав и скандалил с боссами из-за необходимости новых покупок. Он за первый год вообще взяли всего трёх игроков на 14 млн евро. И это примерно в три раза меньше, чем продал. Гасперини же изначально просто выбрал другую тактику и сделал из неё рабочую модель: брал доступных футболистов и подстраивал их под свои требования. Со временем все всё поняли. Некоторые игроки, которые были перед приходом Гасперини в «Аталанту», играют там до сих пор. А в сознании Гасперини за четыре сезона сформировалась определенная парадигма. Её смысл: игрок, несмотря на статус и прошлые заслуги, должен пройти определенную систему подготовки внутри «Аталанты», чтобы добраться до вершины ее иерархической пирамиды. Для Гасперини почти не существует правила моментального встраивания футболиста в схему команды. Просто потому что это убивает её системность. Гасперини слепил четко работающий организм, так что любое резкое изменение — моментальная брешь.

Миранчук во вселенной Гасперини считается тем самым резким изменением. Вообще-то это игрок, который: а) четвёртое по стоимости приобретение в истории клуба; б) будущая замена Йосипу Иличичу . Прикол в том, что Иличич из-за травмы и депрессии тоже пропустил часть предсезонки. Иличич тяжело вошел в сезон и очень далек от лучшей формы. Но именно Иличич первое время будет в старте «Аталанты». Почему? Просто он свой. Ну а если не Иличич, то кто-то другой: конкурентов у Миранчука полно (Гомес, Муриэль и т.д.).

Так что, будет ли Миранчук в основе «Аталанты»?

Да, просто мы пока не знаем, когда это произойдет. История Руслана Малиновского показывает: иногда футболисту нужно ждать больше половины сезона, чтобы хотя бы немного подобраться к статусу игрока основы (тот провел несколько матчей подряд в старте только после 27 туров Серии А в прошлом сезоне). Джан Пьеро Гасперини в курсе сильнейших сторон Миранчука. И он готов ждать момента, когда тот наберет форму. Вот что Гасперини сказал после перехода Миранчука из «Локо»: «Я уже просил подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть в каждом матче, и у нас не было игрока с подобными качествами. Алексей молод и талантлив. Сейчас он травмирован, из-за чего ему придется пропустить несколько недель. Мы не должны ждать от него немедленного результата».

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«Аталанта» уже много лет живет по принципу конвейера: получает талантов, развивает их и продает за большие деньги. Эта модель позволяет клубу безбедно жить и регулярно выходить в плюс по итогам трансферных окон. «Аталанта» — это про великолепный скаутинг и тщательный отбор игроков. Всеми покупками заведует великолепный спортдир Джованни Сартори, который прекрасно спелся с Гасперини по вопросу подбора молодых игроков. Есть подозрение, что Миранчук точно не случайно попал в, возможно, самую интересную команду Серии А прямо сейчас. По крайней мере об этом в первое время идеально говорят цитаты Гасперини.