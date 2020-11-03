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30 октября
Испанская Примера
1 из 1
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Эйбар
0
—
2
Кадис
30 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Шальке-04
1
—
1
Штутгарт
30 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
2
—
0
Кристал Пэлас
31 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Рубин
3
—
1
Арсенал
Ахмат
2
—
0
Краснодар
Спартак М
0
—
1
Ростов
31 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
4
—
1
Уэска
Атлетик Б
2
—
1
Севилья
Осасуна
1
—
3
Атлетико М
31 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Арминия