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«Интимные места»: эротическая драма из России
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30 октября
Испанская Примера
1 из 1
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Эйбар
0
—
2
Кадис
30 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Шальке-04
1
—
1
Штутгарт
30 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
2
—
0
Кристал Пэлас
31 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Рубин
3
—
1
Арсенал
Ахмат
2
—
0
Краснодар
Спартак М
0
—
1
Ростов
31 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
4
—
1
Уэска
Атлетик Б
2
—
1
Севилья
Осасуна
1
—
3
Атлетико М
31 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Арминия
0
—
2
Боруссия Д
Кёльн
1
—
2
Бавария
Аугсбург
3
—
1
Майнц
31 октября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
0
—
1
Манчестер Сити
Бёрнли
0
—
3
Челси
Ливерпуль
2
—
1
Вест Хэм Юнайтед
1 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Уфа
1
—
2
Урал
Химки
0
—
2
Зенит
Ротор
0
—
1
ЦСКА
1 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Бетис
3
—
1
Эльче
Сельта
1
—
4
Реал Сосьедад
Гранада
1
—
1
Леванте
1 ноября