«Зенит» в третий раз опозорился в Лиге чемпионов

«Мне не нравится, когда российские клубы проигрывают и говорят, что это было достойно. Лучше выиграть, и пусть говорят, что это будет недостойно», — сказал капитан «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Лацио».

Эта фраза была отсылкой к многочисленным хвалебным отзывам о поражении «Локомотива» от «Баварии» со счетом 1:2. И даже немного — об уничтожении «Краснодара» со счетом 0:4 в матче с «Челси». «Быки», по мнению экспертов, тоже выглядели нестыдно.

Как обычно 🔝 pic.twitter.com/xRUmix2vKU— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) November 4, 2020 В словах Дзюбы можно найти логику. За два стартовых тура Лиги чемпионов «Зенит» поставил себя в такое положение, — два поражения, всего один забитый мяч — что выиграть нужно обязательно. А достойно или нет — вопрос уже десятый.

Да, игра против лидера группы, который две недели назад уверенно прибил «Боруссию», которая, в свою очередь, не давала сине-бело-голубым выйти из своей штрафной практически все 90 минут их матча. Но в Петербург «Лацио» прилетел без своих лидеров — главного бомбардира Чиро Иммобиле, мозга в центре поля Луиса Альберто , основного вратаря Томаса Стракоши. И еще примерно полдюжины игроков основной обоймы.

Если в таком матче не набирать очки — о Лиге чемпионов можно не думать. И речь не только об этом сезоне.

#ЗенитЛацио: состав сине-бело-голубых! pic.twitter.com/jn0O2Oya7H— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 4, 2020 У «Зенита» тоже были проблемы с составом. Малком до сих пор восстанавливается после травмы и оттягивает свой дебют в Лиге чемпионов, как только может. Сердар Азмун и Себастьян Дриусси тоже оказались неготовы. Зато в состав вернулся Дзюба. Который вместо поездки в Химки получил дополнительные выходные.

Первый тайм получился достойным. Конечно, при желании, придраться можно было: с неоптимальным составом «Лацио» на своем поле играли на равных и пробили в створ всего один раз.

Ерохин — главная ударная сила «Зенита» в последних матчах 👏



От Дзюбы голевая скидка 💪https://t.co/Dwpw81XnAk pic.twitter.com/NXCnDXMQoa— Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020 Но с другой стороны — «Зенит» не позволил сопернику ничего создать у своих ворот, а свой единственный острый момент превратил в гол. Забил Ерохин — это уже седьмой его гол в этом сезоне.

После перерыва игра пошла для «Зенита» еще бодрее. Команда Семака больше контролировала мяч, создавала больше моментов. И несколько раз могла забить. Но сначала у Ерохина не получился выход один на один, а спустя несколько минут вышедший вместо него Андрей Мостовой после первого контакта с мячом здорово пробил в дальний. Но мяч на сантиметры разминулся со штангой.

Первый явный момент у «Лацио» случился на 72-й минуте. Барриос сфолил в нескольких метрах от своей штрафной. К мячу подошел Милинкович-Савич, но пробил прямо в стенку.

Ответить хозяевам было нечего. Хотя в двух случаев зенитовцы просили пенальти после падений в чужой штрафной. Но, к их сожалению, было все чисто. На последних секундах, впрочем, «Зенит» забил. Но из офсайда. VAR подтвердил.

Кажется, «Зенит» прощается с еврокубками как минимум до следующего сезона. Выйти из группы даже в Лигу Европы теперь будет практически нереально.

«Зенит» набрал первое очко в этом сезоне ЛЧ, но остался на последнем месте в турнирной таблице. «Лацио» пока лидирует в группе, но через два часа его может обойти «Брюгге» или «Боруссия». В следующем туре «Зенит» и «Лацио» снова сыграют между собой. Но на этот раз в Риме.