«Боруссия» разгромила «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

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Германская "Боруссия" (Дортмунд) на выезде крупно обыграла бельгийский "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Дублем в матче отметился Эрлинг Холанд (18-я и 32-я минуты), еще один мяч на счету Торгана Азара (14).

"Боруссия" вышла на первое место в группе F, набрав шесть очков. Второе место занимает итальянский "Лацио" (5), третье — "Брюгге" (4), замыкает таблицу петербургский "Зенит" (1). В следующем туре дортмундская команда примет "Брюгге" 24 ноября.

В матче группы G испанская "Барселона" на своем поле обыграла киевское "Динамо" со счетом 2:1 и одержала третью победу кряду, а итальянский "Ювентус" в гостях крупно обыграл венгерский "Ференцварош" (4:1).