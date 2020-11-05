Хавбек «Зенита» Барриос счел гол «Лацио» заслуженным 

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной Колумбии Вильмар Барриос высказался после матча с римским "Лацио" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба сине-бело-голубых. Хавбек заявил, что после ничейного результата с итальянским клубом, действующие чемпионы России серьезно осложнили себе задачу выхода в плей-офф.
"Ощущения после игры грустные, потому что теперь нам будет тяжело рассчитывать на выход из группы. В турнирах такого класса все решают детали. У "Лацио" очень хорошая команда, они забили заслуженный мяч. Увы, нам немного не хватило концентрации", — сказал Барриос.
Ранее сообщалось, что вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился эмоциями после поражения в игре "Севильей".