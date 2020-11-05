Хавбек «Зенита» Барриос счел гол «Лацио» заслуженным 

"Ощущения после игры грустные, потому что теперь нам будет тяжело рассчитывать на выход из группы. В турнирах такого класса все решают детали. У "Лацио" очень хорошая команда, они забили заслуженный мяч. Увы, нам немного не хватило концентрации", — сказал Барриос.