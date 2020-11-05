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Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Тетрашвили получил прямую красную карточку за то, что во втором тайме умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьскому.

"Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России", — сказал Григорьянц.

"Тамбов" после 13 матчей набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре тамбовчане 7 ноября примут грозненский "Ахмат".