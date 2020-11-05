Фернандес получил травму в матче с «Фейеноордом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес был вынужден покинуть поле уже в первом тайме 3-го тура Лиги Европы с «Фейненоордом». Футболист попросил замену на 31-й минуте. Покидал поле Фернандес, слегка прихрамывая. Защитника в итоге заменил Алан Дзагоев, который начинал этот матч в качестве запасного.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншребером. В бригаду вошли ассистенты Давид Эллиас Битон и Двир Шимон. Резервный рефери — Лиран Лиани.
В минувшем сезоне «армейцы» не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы из группы.
ЦСКА в двух матчах группы K набрал два очка. Московский клуб занимает второе место в группе. Столько же очков у загребского «Динамо». «Фейеноорд» (1) замыкает турнирную таблицу, а лидирует австрийский «Вольфсберг», набравший четыре очка.