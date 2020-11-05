Широкову грозит двухлетнее заключение

Экс-футболист сборной России Роман Широков предстанет перед судом за избиение судьи. Ему грозит два года тюрьмы. По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях.
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщает ТАСС.