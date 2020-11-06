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«Потеряли контроль»: чем в ЦСКА оправдали провал в Роттердаме

Газета.Ru
45 минут назад
Московский ЦСКА по всем статьям проиграл на выезде нидерландскому "Фейеноорду", продолжив грустную безвыигрышную серию российских клубов в нынешней еврокампании. "Газета.Ru" - о реакции участников матча и экспертов на первое поражение красно-синих в нынешней Лиге Европы.
Чем в ЦСКА оправдали провал в Роттердаме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Остававшийся непобежденным на международной арене в сезоне-2020/21 ЦСКА все же потерпел первое поражение. После двух ничьих с «Вольфсбергом» и загребским «Динамо» красно-синие в гостях не справились с нидерландским «Фейеноордом» и скатились на последнее место в группе К.
Матч третьего тура Лиги Европы прошел в Роттердаме и завершился со счетом 3:1. И если в первом тайме команды не спешили форсировать события, то во втором хозяева взялись за дело, забив три мяча в ворота Игоря Акинфеева за девять (!) минут. Ридгесиано Хапс открыл счет на 63-й минуте, Оркун Кекчю на 71-й минуте шикарным дальним ударом удвоил преимущество, а еще спустя минуту вопрос о победителе снял Лутсхарел Гертрейда. Армейцы сумели отыграть один мяч лишь благодаря автоголу Маркоса Сенеси.
Как итог, российские клубы («Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» представляют страну в Лиге чемпионов — «Газета.Ru») ни разу не победили в 12 матчах группового этапа еврокубков, набрав в совокупности 6 очков из 36 возможных.
Однако, несмотря на невразумительную игру, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко призвал не посыпать голову пеплом.
«В первом тайме была атака на атаку, — цитирует специалиста Sport24. — Возможно, наша атака могла бы играть менее индивидуально, тогда бы мы имели более выверенные моменты. А во втором мы потеряли контроль в центре поля. Давали многое сопернику в работе с мячом и сами его теряли. Начали пропускать голы. С помощью замен пытались улучшить нашу атаку, но сбились на игру через центр и упростили жизнь «Фейеноорду». Наблюдая за тем, что происходит в турнирной таблице, наша задача — выиграть две домашние игры в ЛЕ.

Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще по три тура в еврокубках. На поверхности, безусловно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате России. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах».
Также Гончаренко прояснил ситуацию с травмой замененного Марио Фернандеса, заметив, что «ничего страшного быть не должно».
Постарались объяснить поражение и полузащитники красно-синих Арнор Сигурдссон и Константин Кучаев. Первый заметил, что непозволительно давать забивать сопернику трижды за короткий отрезок времени, тогда как россиянин признал обилие индивидуальных ошибок в игре ЦСКА.
«Можно, конечно, скинуть все на функциональную подготовку, однако у нас многое не получилось, многие подходы мы не довели до гола. Будет неправильно просто говорить об отсутствии «функционалки». На вопрос о составе мне сложно что-то ответить, его выбирает главный тренер. Возможно, боялись выдернуться из позиций — было много ошибок, которые приводили к пропущенным мячам. Думаю, тут цепь ошибок», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».
Естественно, о провале ЦСКА в Роттердаме не мог не высказаться футбольный агент Дмитрий Селюк, в очередной раз разразившийся критикой в адрес Гончаренко.
«На сколько еще надо купить игроков ЦСКА, чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть? В этой группе они должны были быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф. Хотел Гончаренко уехать в Белоруссию — пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше», — написал Селюк в Twitter-аккаунте.
Ну и как не упомянуть комментарий наставника «Фейеноорда» Дика Адвоката, хорошо известного российским болельщикам по работе в «Зените» и сборной России. Голландец признался, что добыть победу над ЦСКА оказалось значительно легче, нежели над малоизвестным «Валвейком», с которым 25 октября роттердамцы разошлись миром (2:2) в рамках 6-го тура чемпионата Нидерландов.
«Иногда выходит так, что играть с «Валвейком» сложнее, чем с ЦСКА. Ничего удивительного, таков футбол. С москвичами мы могли играть спокойно и знали, что на нас не будет давления. Мы сохраняли терпение против оппонента, который играет открыто. У нас была концентрация с самого начала — мы знали, что нужно постараться сыграть на ноль», — заявил Адвокат в интервью AD.nl.
Футбол,Статьи,Арнор Сигурдссон,Дмитрий Селюк,Виктор Гончаренко,Константин Кучаев,Игорь Акинфеев,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,Газета.Ru,
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