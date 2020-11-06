Чем в ЦСКА оправдали провал в Роттердаме

«В первом тайме была атака на атаку, — цитирует специалиста Sport24. — Возможно, наша атака могла бы играть менее индивидуально, тогда бы мы имели более выверенные моменты. А во втором мы потеряли контроль в центре поля. Давали многое сопернику в работе с мячом и сами его теряли. Начали пропускать голы. С помощью замен пытались улучшить нашу атаку, но сбились на игру через центр и упростили жизнь «Фейеноорду». Наблюдая за тем, что происходит в турнирной таблице, наша задача — выиграть две домашние игры в ЛЕ.
Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще по три тура в еврокубках. На поверхности, безусловно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате России. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах».
«Можно, конечно, скинуть все на функциональную подготовку, однако у нас многое не получилось, многие подходы мы не довели до гола. Будет неправильно просто говорить об отсутствии «функционалки». На вопрос о составе мне сложно что-то ответить, его выбирает главный тренер. Возможно, боялись выдернуться из позиций — было много ошибок, которые приводили к пропущенным мячам. Думаю, тут цепь ошибок», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».
«На сколько еще надо купить игроков ЦСКА, чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть? В этой группе они должны были быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф. Хотел Гончаренко уехать в Белоруссию — пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше», — написал Селюк в Twitter-аккаунте.
«Иногда выходит так, что играть с «Валвейком» сложнее, чем с ЦСКА. Ничего удивительного, таков футбол. С москвичами мы могли играть спокойно и знали, что на нас не будет давления. Мы сохраняли терпение против оппонента, который играет открыто. У нас была концентрация с самого начала — мы знали, что нужно постараться сыграть на ноль», — заявил Адвокат в интервью AD.nl.