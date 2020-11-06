«Мы пробили дно»

На этот еврокубковый сезон у России были особенные планы. В прошлом году нас обошла Португалия в таблице коэффициентов УЕФА : это означало, что напрямую в групповой этап Лиги чемпионов будет проходить только победитель РПЛ, а серебряному призеру уже придется рубиться в квалификации. Ситуацию нужно было срочно исправлять.

Текущий сезон стал последним, в котором российские клубы получили три путевки в Лигу чемпионов. И вместе с тем — историческим. Впервые в нашей истории три представителя РПЛ оказались на групповом этапе. Казалось, хотя бы один из них, но должен выстрелить.

Наши ожидания опять оказались нашими проблемами.

Немного фактов:

За девять матчей «Краснодар», «Зенит» «Локо» не сподобились ни на одну победу. Единственные поводы для гордости — ничьи (4 штуки) и «достойное» поражение от «Баварии».

При этом действующий чемпион проиграл дома совсем не великому «Брюгге» и добился лишь ничьей против «Лацио», который лишился половины основы из-за коронавируса. Про «Краснодар» вспоминать просто больно — несмотря на кадровые потери, фартовую игру против «Севильи» команда Мусаева слила по максимуму бездарно.

Sport24

Мы уступили по количеству набранных балов не только Украине и Сербии, но и пачке других не самых сильных в футболе стран (Венгрии, Израилю, Шотландии). Наравне с российскими клубами идут Кипр и Румыния, у которых в еврокубках осталось по одной команде.

Естественно, ни о какой Португалии думать уже не приходится — России предстоит побороться за то, чтобы сохранить седьмую строчку в таблице коэффициентов: сзади поджимают Бельгия и Нидерланды.

Вчера одному из наших преследователей сделал подарок лидирующий в чемпионате ЦСКА . На выезде в Роттердам команда Гончаренко целый тайм тянула резину, потом пропустила трешку за девять минут и так и не смогла забить самостоятельно: за нее это сделал один из центральных защитников «Фейеноорда», срезав мяч в свои ворота.

ЦСКА опустился на последнее место в группе Лиги Европы (в прошлом году он обитал там же), а бывший тренер «Зенита» и сборной Дик Адвокат дополнительно унизил не только красно-синих, но и весь наш российский футбол:

«Иногда с «Валвейком» играть сложнее, чем с ЦСКА. Это не удивительно, такое иногда случается. Это футбол, и я не удивлен».

«Валвейк» — скромный представитель Эредивизи. Стоимость его состава целиком — два Марио Фернандеса или почти целиковый Чалов с одним голом (с пенальти) в этом чемпионате. В прошлом сезоне «Валвейк» занял чистое последнее место, но не вылетел из чемпионата Голландии из-за коронавируса. 25 октября «Фейеноорд» не сумел победить эту команду (2:2) в шестом туре Эредивизи.

Вчера оказалось, что для команды Адвоката легче было играть с «Валвейком», чем с лидирующим в чемпионате России ЦСКА.

Наверное, оно и к лучшему, что российских команд в Лиге чемпионов станет меньше. Ну а пока — нам остается терпеть. Еврокубки возвращаются в конце месяца, так что у нас есть время передохнуть и подготовиться к новым сюрпризам от наших топов.

Они наверняка еще удивят.