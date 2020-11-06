Азербайджанского футболиста избили в Москве 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Матч-центр
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
3 1
Арсенал Арсенал
Ахмат
Ахмат
2 0
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
0 1
Ростов Ростов
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 1
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
1 3
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Арминия
Арминия
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
1 2
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
3 1
Майнц Майнц
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 3
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Урал Урал
Химки
Химки
0 2
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
0 1
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
3 1
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
1 4
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 1
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 4
Байер Байер
Герта
Герта
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
3 4
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 1
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:00
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
23:00
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
19:00
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
18:15
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
20:30
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
17:30
Шальке-04 Шальке-04
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
20:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
14:00
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
19:00
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Гранада Гранада
Вальядолид
Вальядолид
20:30
Атлетик Б Атлетик Б
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
20:00
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Ливерпуль Ливерпуль

Азербайджанского футболиста избили в Москве 

Газета.Ru 2 часа назад
Азербайджанского футболиста избили в Москве
Фото: РИА Новости
Азербайджанский футболист Ален Аскеров стал жертвой нападения в Москве, сообщает ТАСС.
Как заявил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел утром 5 ноября около станции метро «Рижская». Экс-игрока саранской «Мордовии» доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов Аскеров сообщил, что знает личность нападавшего, однако спортсмен отказался называть его имя. Также он не стал писать заявление.
Ранее сообщалось, что футболиста до смерти избили одноклубники за ошибку на поле.
Видео дня. Лучшие голы 7-го тура Английской Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Объявлена сборная третьего тура Лиги Европы Объявлена сборная третьего тура Лиги Европы Широков признал вину в деле об избиении арбитра Широков признал вину в деле об избиении арбитра Халк может вернуться в "Зенит" Халк может вернуться в "Зенит"
Футбол , Ален Аскеров , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Миссия невыполнима
00:30
Миссия невыполнима
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение