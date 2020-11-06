Легионер «Ахмата» описал жизнь в Чечне 

Анхель назвал Грозный спокойным, мирным местом, в котором его семья ощущает себя в безопасности. Он добавил, что поначалу его жене было сложно привыкнуть к погоде и другому языку.

«Сейчас ей тут нравится. Знает, что чеченцы — семейный народ, и нам среди них уютно. Каждый в городе, в республике по-доброму относится к ближнему. Грозный — город довольно маленький, и тем лучше», — рассказал 27-летний легионер.

Анхель выступает за «Ахмат» с 2016 года. В дебютном сезоне он был признан болельщиками грозненцев лучшим игроком клуба. Всего защитник провел за команду 95 матчей и забил семь мячей.