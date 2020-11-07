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Субботний
Игры
31 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Рубин
3
—
1
Арсенал
Спартак М
0
—
1
Ростов
Ахмат
2
—
0
Краснодар
31 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
4
—
1
Уэска
Атлетик Б
2
—
1
Севилья
Осасуна
1
—
3
Атлетико М
31 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
1
—
1
Вердер
Кёльн
1
—
2
Бавария
Арминия
0
—
2
Боруссия Д
31 октября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
0
—
1
Манчестер Сити
Бёрнли
0
—
3
Челси
Ливерпуль
2
—
1
Вест Хэм Юнайтед
1 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Уфа
1
—
2
Урал
Химки
0
—
2
Зенит
Ротор
0
—
1
ЦСКА
1 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Бетис
3
—
1
Эльче
Сельта
1
—
4
Реал Сосьедад
Гранада
1
—
1
Леванте
1 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Фрайбург
2
—
4
Байер
Герта
1
—
1
Вольфсбург
1 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
3
—
4
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
2
—
1
Эвертон
Манчестер Юнайтед
0
—
1
Арсенал
2 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
2
—
0
Вальядолид
2 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
1
—
3
Унион
2 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Фулхэм
2
—
0
Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
1
—
4
Лестер Сити
6 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Сочи
1
—
1
Уфа
6 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Эльче
1
—
1
Сельта
6 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Вердер
1
—
1
Кёльн
6 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
0
—
0
Бёрнли
Саутгемптон
2
—
0
Ньюкасл Юнайтед
7 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
14:00
Спартак М
Арсенал
16:30
Ротор
Тамбов
19:00
Ахмат
7 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Уэска
16:00
Эйбар
Барселона
18:15
Бетис
Севилья
20:30
Осасуна
7 ноября
Бундесл