Нападающий «Барселоны» забил впервые за год

В матче девятого тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" обыграла футбольный клуб "Бетис".

Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 5:2. Автором одного из забитых мячей в составе "Барселоны" стал французский нападающий Усман Дембеле

Этот мяч стал для Дембеле первым с октября 2019 года. Отметим, что за этот период времени французский нападающий из-за травм провел провел всего восемь матчей в Ла Лиге.

После девяти туров чемпионата Испании "Барселона" имеет 11 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис".