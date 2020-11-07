Экс-игрок Билялетдинов: "Спартак" сдувается

По его мнению, подопечные Доменико Тедеско играют по одной и той же схеме на протяжении длительного периода времени, из-за чего соперники успели приноровиться к стилю столичного клуба.
"Не знаю, почему получилась ничья с командой, которая идет на 11-м месте в турнирной таблице. Может быть, "Спартак" сдувается, я не знаю. Бывают такие результаты, ничего страшного", - сказал Билялетдинов.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов остался недоволен ничьей с "Уралом".