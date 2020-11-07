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Экс-игрок Билялетдинов: "Спартак" сдувается

Газета.Ru
1 час назад
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Динияр Билялетдинов высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "СЭ".
Экс-игрок Билялетдинов: "Спартак" сдувается
Фото: ТАССТАСС
По его мнению, подопечные Доменико Тедеско играют по одной и той же схеме на протяжении длительного периода времени, из-за чего соперники успели приноровиться к стилю столичного клуба.
"Не знаю, почему получилась ничья с командой, которая идет на 11-м месте в турнирной таблице. Может быть, "Спартак" сдувается, я не знаю. Бывают такие результаты, ничего страшного", - сказал Билялетдинов.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов остался недоволен ничьей с "Уралом".
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