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Вилков и Безбородов не будут судить до конца года 

Sport24 и ещё 18 3 часа назад
Арбитры Вилков и Безбородов отстранены
Фото: ТАСС
Российский арбитра Михаил Вилков и Владислав Безбородов не будут судить до конца 2020 года. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Да, это так. До конца года он (Михаил Вилков. Прим. Sport24) судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но Безбородова (Владислав Безбородов работал на матче «Краснодар» — «Спартак». — Прим. Sport24)», — цитирует Хачатурянца «Спорт-экспресс».

Напомним, что Михаил Вилков работал на матче «Краснодар» — «Рубин». Впоследствии арбитр признался, что дал ложные показания КДК по этой игре.
Безбородов работал на матче «Краснодар» — «Спартак» и ошибочно засчитал первый гол красно-белых.
Также наказанию подвергся и Кирилл Левников, работавший с VAR на игре «Краснодар» — «Спартак».
«Он тоже наказан, но в меньшей степени», — сказал Хачатурянц.
Видео дня. «Арсенал» проиграл «Астон Вилле»
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