Арбитры Вилков и Безбородов отстранены

«Да, это так. До конца года он (Михаил Вилков. Прим. Sport24) судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но Безбородова (Владислав Безбородов работал на матче «Краснодар» — «Спартак». — Прим. Sport24)», — цитирует Хачатурянца «Спорт-экспресс».