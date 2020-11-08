«У всех бывает»: самоудовлетворение Дзюбы оправдали

«Ну какое лишение капитанской повязки? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте — сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус.

Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!

К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и «Зенит» — не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические потери», — сказал Созин в беседе с корреспондентом Sport24 Артуром Севикяном.

Дзюба закрыл инстаграм после слива в соцсети компроментирующего видеоролика и пока не давал комментариев по ситуации.