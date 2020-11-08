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В РФС отреагировали на скандальное видео с Дзюбой: «Он не убил никого и не изнасиловал» 

Sport24 и ещё 3 4 часа назад
«У всех бывает»: самоудовлетворение Дзюбы оправдали
Фото: Sport24
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал появление в интернете скандального видео с участием капитана сборной России Артема Дзюбы.
«Ну какое лишение капитанской повязки? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте — сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус.
Дзюба оказался в центре нового секс-скандала

Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!

К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и «Зенит» — не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические потери», — сказал Созин в беседе с корреспондентом Sport24 Артуром Севикяном.
Дзюба закрыл инстаграм после слива в соцсети компроментирующего видеоролика и пока не давал комментариев по ситуации.
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Источник: «Телефон Дзюбы взломали несколько недель назад, никаких требований футболисту не выдвигали» Источник: «Телефон Дзюбы взломали несколько недель назад, никаких требований футболисту не выдвигали» Жертва компрометирующего видео Дзюбы - снова известная телеведущая Жертва компрометирующего видео Дзюбы - снова известная телеведущая Черчесов объявил, что Дзюба не будет вызван на ближайшие матчи сборной России Черчесов объявил, что Дзюба не будет вызван на ближайшие матчи сборной России
Комментарии 22
Футбол , Андрей Созин , Зенит , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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