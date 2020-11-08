По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.